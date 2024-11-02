Mourinho'dan, Trabzonspor maçı öncesi takıma net uyarı - Son Dakika
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Spor

Mourinho'dan, Trabzonspor maçı öncesi takıma net uyarı

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Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor maçı öncesi oyuncularına "Tamamen oyuna odaklanın, saha içinde kalın" şeklinde bir uyarıda bulundu.

02.11.2024 13:00
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Süper Lig'i devi Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, 3 Kasım Pazar günü Trabzonspor ile oynanacak maç için toplantılar düzenliyor.

"TAMAMEN OYUNA ODAKLANIN"

Deneyimli antrenörün, geçen sezon Trabzon'da oynanan ve büyük olaylara sahne olan 3-2'lik maçı takımla birlikte izlediği öğrenildi. Mourinho takıma, "Siz sadece kendi işinize, yani tamamen oyuna odaklanın. Saha içinde kalın. Sizin dışınızda gelişen olaylara kulaklarınızı tıkayın" şeklinde bir uyarı yaptı.

Başarılı çalıştırıcı, Trabzon'da alınacak galibiyetin sonrasında Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile deplasmanda oynanacak maç için de kendilerine moral sağlayacağını söyledi. Mourinho'nun son olarak öğrencilerinin form durumunu överek, "Son iki maçımızda kadro tercihlerimde oynayan herkes elinden geleni yaptı. Bundan sonra da hazır olanlar formayı giyip mücadelelerine devam edecek" dediği kaydedildi.

Mourinho\'dan, Trabzonspor maçı öncesi takıma net uyarı

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Son Dakika Spor Mourinho'dan, Trabzonspor maçı öncesi takıma net uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • GFB Selçuk:
    hamsiler yine madde atıp kavga çıkarıp oyunu yavaşlatacaklardır tempolu oynayıp bir an önce skoru almak gerek 11 9 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    Yarın gece ağlarsınız yine suçlu belli hakem hatası 10 5 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    TEK BÜYÜK GALATASARAY Kuş avcısı 3 11 Yanıtla
  • ferhat eser:
    hakemlerin skindn inemeyen 5saraylıların büyüklükten bahsetmesi söz konusu olamaz 5 3 Yanıtla
  • Okan:
    Trabzonun işi belli olmaz fener ligde geride stresli mac ilk golü ts atarsa fener bu sene beyaz bayrağı ceker 7 0 Yanıtla
  • ragip emir colak:
    Dzeko ve tadic’i aynı anda sahada oynatmazsan büyük ihtimal ile Fenerbahçe kazanır veya puan ile döner. 0 0 Yanıtla
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