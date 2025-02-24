Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray derbisi öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
İlk 11 tercihi hakkında konuşan Portekizli teknik adam, "Her maç aynı durum geçerli eğer rakibimize saygı duymazsanız sahada potansiyelinizi yansıtamazsınız Biz rakibi de kendi oyunumuzu da göz önünde bulunduruyoruz. Son dönemde oynadığımız oyun kimliğini korumak için böyle oynuyoruz" dedi.
Mourinho, yedek kulübesi için ise "Takımda herkes önemli. İyi savunma yapmanız ve aynı zamanda goller atmanız gerekiyor. Bugün dengeli bir takımla sahaya çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Mourinho, Galatasaray maçı öncesi tek bir şeyi altını çizdi - Son Dakika
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