Mourinho, Galatasaray maçı öncesi tek bir şeyi altını çizdi - Son Dakika
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Spor

Mourinho, Galatasaray maçı öncesi tek bir şeyi altını çizdi

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray derbisi öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Mourinho, "Her maç aynı durum geçerli eğer rakibimize saygı duymazsanız sahada potansiyelinizi yansıtamazsınız Biz rakibi de kendi oyunumuzu da göz önünde bulunduruyoruz. Son dönemde oynadığımız oyun kimliğini korumak için böyle oynuyoruz" ifadelerini kullandı.

24.02.2025 19:35
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray derbisi öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"RAKİBE SAYGI DUYMAZSANIZ SAHADA POTANSİYELİNİZİ YANSITAMAZSINIZ"

İlk 11 tercihi hakkında konuşan Portekizli teknik adam, "Her maç aynı durum geçerli eğer rakibimize saygı duymazsanız sahada potansiyelinizi yansıtamazsınız Biz rakibi de kendi oyunumuzu da göz önünde bulunduruyoruz. Son dönemde oynadığımız oyun kimliğini korumak için böyle oynuyoruz" dedi.

"DENGELİ BİR TAKIMLA SAHAYA ÇIKIYORUZ"

Mourinho, yedek kulübesi için ise "Takımda herkes önemli. İyi savunma yapmanız ve aynı zamanda goller atmanız gerekiyor. Bugün dengeli bir takımla sahaya çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

Mourinho, Galatasaray maçı öncesi tek bir şeyi altını çizdi

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Son Dakika Spor Mourinho, Galatasaray maçı öncesi tek bir şeyi altını çizdi - Son Dakika

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