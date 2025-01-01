Mourinho, Hatayspor'u bakın nasıl analiz ediyor - Son Dakika
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Spor

Mourinho, Hatayspor'u bakın nasıl analiz ediyor

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Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, yılbaşı gecesini Hatayspor'u analiz ederek geçirdi. Portekizli antrenör, gece geç saatlere kadar yaptığı Hatayspor analizini sosyal medya hesabından paylaştı.

01.01.2025 15:25  Güncelleme: 15:34
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Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. 5 Ocak Pazar günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Ezeli rakibi Galatasaray ile farkı kapatma hesapları yapan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho yılbaşında bile çalışıyor.

SOSYAL MEDYASINDAN PAYLAŞTI

Gece geç saatlere kadar Hatayspor'un analizini yapan Portekizli teknik adam o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Hatayspor'un Adana Demirspor ile oynadığı maçı izlediği sırada çektiği görüntüleri paylaşan Mourinho "Mutlu yıllar" dedi.

Mourinho, Hatayspor\'u bakın nasıl analiz ediyor

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Son Dakika Spor Mourinho, Hatayspor'u bakın nasıl analiz ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • dalkilic spor:
    KÜME DÜŞMESİ KESİNLEŞMİŞ SON MAÇ 5 OYUNCUSU CEZALI DURUMA DÜŞMÜŞ FB MAÇINDA OYNAMAYACAK TAKIMIN HOCASI KOVULMUŞ TAKIMI ANALİZ EDEREK TÜM FB LİLERE YARANMAYA ÇALIŞAN HOCA, GS MAÇINDA NEREDEYDİ AKLIN SEN BU KAFA İLE .....ŞAMPİYON OLURSUN 91 2 Yanıtla
  • Mehmet Özhan OĞUZ:
    Nesini analiz edecek. Zaten sonuç belli. Kanka takımı zaten. 51 2 Yanıtla
  • Seyyidali Can:
    dünyanın en iyi t.tarktörü :)))) 25 16 Yanıtla
  • Kadir Can:
    Galatasaray yatağında analiz etti sonuç okan kobra doladı 31 1 Yanıtla
  • serkan keskin:
    aldigi 15 milyon euro yu son kurusuna kadar hakeden adam gibi adam 10 21 Yanıtla
  • M T:
    rakibin 8 oyuncusu sakat cezali iyi analiz etse bari zor mac 27 0 Yanıtla
  • Emre özenç:
    Shovmen o kadar analiz yapıyordun da puan farkı neden buralara geldi.Senin yerine amatördennhoca da koysan o kadroya en kotu bu kadar olurda fark 22 1 Yanıtla
  • Serkan Polat:
    uyuyarak analiz ettigi icin hic bir ise yaramiyor,sonuc ortada 16 1 Yanıtla
  • Osman Koca:
    onlarda maçta senin ananıliz yapmaz umarım 12 1 Yanıtla
  • Bülent Yılmaz:
    hatayda 5 tane sakat cezalı var çantada keklik la morukYO suz da çıksan fark olur 13 0 Yanıtla
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