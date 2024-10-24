Mourinho, İsmail Kartal'ı mumla aratıyor - Son Dakika
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Mourinho, İsmail Kartal'ı mumla aratıyor

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Fenerbahçe, bu sezon 8 maç sonunda 7 puan kaybetti. İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünde geçen sezon ilk 8 lig maçını galibiyetle tamamlayan sarı-lacivertli takım, bu sezon Jose Mourinho yönetiminde 8 maçta 5 galibiyet aldı ve 3 maçta puan kaybetti. İki hoca arasındaki bu çarpıcı istatistik taraftarların da dikkatinden kaçmadı.

24.10.2024 11:12
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Sezona yine şampiyonluk parolasıyla çıkan Süper Lig devi Fenerbahçe, Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde geride kalan 8 maçında 7 puan kaybederek geçen sezonki performansının çok uzağında kaldı.

MOURINHO, KARTAL'IN UZAĞINDA KALDI

İsmail Kartal idaresinde 2023-2024 sezonunu 99 puanla ikinci sırada tamamlayan sarı-lacivertli takım, ilk 8 haftalık periyotta puan kaybı yaşamazken, 6 maçta kalesini gole kapatmıştı.

Kartal yönetiminde Gaziantep FK, Samsunspor, Ankaragücü, Antalyaspor, Alanyaspor, Başakşehir, Rizespor ve Kasımpaşa maçlarından oluşan 8 haftalık periyotta hanesine 24 puan yazdıran Fenerbahçe, 20 gol atarken kalesinde ise 3 gol gördü. İlk hafta oynanan Gaziantep FK müsabakasını 2-1, dördüncü haftadaki Antalyaspor karşılaşmasını ise 3-2 kazanan sarı-lacivertli takım, kalan 6 maçta rakiplerine gol şansı tanımadı. Ligde çıktığı 38 maçta 31 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi alan İsmail Kartal'ın öğrencileri, toplamda 15 puan kaybı yaşarken, Jose Mourinho yönetiminde ise sarı-lacivertli takım ilk 8 müsabaka sonunda 7 puan kaybetti.

MOURINHO, ZİRVENİN 8 PUAN GERİSİNDE

Geride kalan sezon İsmail Kartal yönetiminde sezona 10 maçta 10 galibiyetle başlayarak rekor kıran sarı-lacivertli takım, Jose Mourinho yönetiminde ise 9. haftada 1 maç eksiğiyle zirvenin 8 puan gerisinde kaldı. Oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı-lacivertli takım, bu maçlarda 18 gol atarken, kalesinde ise 7 gol gördü.

KANARYA GOL YEDİĞİ 3 MAÇI DA KAZANAMADI

Mourinho'nun ekibi, ligde galip geldiği Adana Demirspor, Rizespor, Alanyaspor, Kasımpaşa ve Antalyaspor müsabakalarında kalesini gole kapatırken, gol yediği 3 maçta da puan kaybetti. Ligin ikinci haftasında Göztepe deplasmanında galibiyeti koruyamayan sarı-lacivertli ekip sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılırken, 6. haftada taraftarı önünde ezeli rakibi Galatasaray'a 3-1 yenildi. Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanında da 2 kez öne geçtiği müsabakada 1 puana razı oldu.

9. HAFTAYI 4. SIRADA BİTİRDİLER

İsmail Kartal yönetiminde geçen sezon ilk 2 sıranın dışına çıkmayan sarı-lacivertli takım, Jose Mourinho yönetiminde 9. haftayı 4. sırada tamamladı.

Mourinho, İsmail Kartal\'ı mumla aratıyor

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