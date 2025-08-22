Mourinho\'nun çok istediği Edson Alvarez, İstanbul\'a geliyor

Uzun süredir orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe aradığı yıldızı İngiltere Premier Lig'de buldu.

ANLAŞMA TAMAM

Portekizli teknik adam Mourinho'nun takımına katmak istediği Edson Alvarez için kulübü West Ham United ile anlaşmaya varan Fenerbahçe, 27 yaşındaki orta sahayla da anlaştı. Meksikalı futbolcunun bugün sağlık kontrolü ve imza için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

SATIN ALMA OPSİYONU 22 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin West Ham United'a 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceği öğrenildi. Meksikalı yıldızın satın alma opsiyonunun ise 22 milyon euro olacağı kaydedildi. Orta saha ve savunma bölgelerinde görev yapan 27 yaşındaki oyuncu, 2 sezon West Ham forması giydi.

EN BÜYÜK ÇIKIŞI AJAX FORMASIYLA YAPTI

Edson'un Fenerbahçe'nin orta saha transferi için öncelikli aday olduğu ve Mourinho'nun yıldız ismi kadrosunda görmeyi çok istediği ifade edilmişti. Ajax günlerinde çıkış yapan Alvarez, Meksika Milli Takımı'nda 97 kez görev yapmıştı.