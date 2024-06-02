Mourinho'nun gelişi bile öfkeyi dindiremedi! Ali Koç'u şoke eden protesto - Son Dakika
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Mourinho'nun gelişi bile öfkeyi dindiremedi! Ali Koç'u şoke eden protesto

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Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a geldi. Portekizli teknik adamı havalimanında karşılamaya gelen bir grup Fenerbahçeli taraftar, başkan Ali Koç'u alandan ayrılırken ''Aziz başkan, Fenerbahçe şampiyon'' şeklinde tezahüratlarla protesto etti.

02.06.2024 17:16  Güncelleme: 17:35
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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun gelişiyle seçim yarışı ikinci planda kaldı. Başkan Ali Koç ve beraberindeki heyet Portekizli teknik adamı imza için İstanbul'a getirdi. 61 yaşındaki çalıştırıcıyı özel helikopterle konaklayacağı otelem uğurlayan Koç, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanın'dan ayrılırken sarı-lacivertli taraftarların protestosuyla karşılaştı.

MOURINHO'YU İSTANBUL'A GETİRDİ

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen özel uçakta Mourinho'ya Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco ve Ali Koç'un seçimi kazanması durumunda bir sonraki dönemde yönetim listesinde yer alacak Acun Ilıcalı eşlik etti. Mourinho, kendisini taşıyan özel uçağın inmesinin ardından havalimanında toplanan taraftarları selamlamak için apronun dışına çıktı. Portekizli çalıştırıcı, taraftarları selamladıktan sonra havalimanına geri dönerken, kendisini kalacağı otele götürecek helikoptere bindi.

Mourinho'nun gelişi bile taraftarlara engel olamadı! Ali Koç'a havalimanında protesto

"AZİZ BAŞKAN, FENERBAHÇE ŞAMPİYON"

Ali Koç ve beraberindekiler havalimanından cipiyle ayrıldığı esnada bir grup Fenerbahçeli "Aziz başkan, Fenerbahçe şampiyon" şeklinde tezahürat yaptı.

Mourinho'nun gelişi bile taraftarlara engel olamadı! Ali Koç'a havalimanında protesto
Mourinho\'nun gelişi bile öfkeyi dindiremedi! Ali Koç\'u şoke eden protesto

Aziz Yıldırım, Jose Mourinho, Fenerbahçe, İstanbul, Ali Koç, Futbol, Magazin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mourinho'nun gelişi bile öfkeyi dindiremedi! Ali Koç'u şoke eden protesto - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Bhdr Zcvlkov: ayıp etmişler. direk ali koc istifa demeleri gerekir. . 47 9 Yanıtla
  • Bunyamin Gorentas: Bu teknik adam İsmail Kartal kadar puan bile toplayamaz ve şampiyon da olmayacaklar. 20 3 Yanıtla
  • Muhammet Hayri: Koç ailesinin yıllardır garibanların kanını emdiği gibi. Aklınca Ali koç Fenerbahçe seyircisinin aklını karıştırmaya çalışıyor. Ama yemezler. Kralı gelse tekrar başkan olamaz 9 1 Yanıtla
  • ibrahim kocapinar: Klüpte var bi sorun 2 senede harcanan para ile Karagümrük bile şampiyon olurdu ama oluyor işte. Bence bi kurşun döktürüp kurban kessinler …! ???? 1 1 Yanıtla
  • Fayton Faytoncu: Zaten morinyo taraftari bastirma transferi ! Basari transferi değil !!! 1 0 Yanıtla
  • Serkan Polat: şimdi bu morimgayı kim getirdi a.aziz başkan b.ali koç c.fenerbahce d.taraftar e.hucbiri kendi geldi 0 0 Yanıtla

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