Mourinho\'nun gelişi bile öfkeyi dindiremedi! Ali Koç\'u şoke eden protesto

Spor

Çöken binayla ilgili dönercinin eski çalışanından ilgili korkunç itiraf

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun gelişiyle seçim yarışı ikinci planda kaldı. Başkan Ali Koç ve beraberindeki heyet Portekizli teknik adamı imza için İstanbul'a getirdi. 61 yaşındaki çalıştırıcıyı özel helikopterle konaklayacağı otelem uğurlayan Koç, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanın'dan ayrılırken sarı-lacivertli taraftarların protestosuyla karşılaştı.

MOURINHO'YU İSTANBUL'A GETİRDİ

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen özel uçakta Mourinho'ya Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco ve Ali Koç'un seçimi kazanması durumunda bir sonraki dönemde yönetim listesinde yer alacak Acun Ilıcalı eşlik etti. Mourinho, kendisini taşıyan özel uçağın inmesinin ardından havalimanında toplanan taraftarları selamlamak için apronun dışına çıktı. Portekizli çalıştırıcı, taraftarları selamladıktan sonra havalimanına geri dönerken, kendisini kalacağı otele götürecek helikoptere bindi.

"AZİZ BAŞKAN, FENERBAHÇE ŞAMPİYON"

Ali Koç ve beraberindekiler havalimanından cipiyle ayrıldığı esnada bir grup Fenerbahçeli "Aziz başkan, Fenerbahçe şampiyon" şeklinde tezahürat yaptı.