Mourinho'nun gözüne giremedi! Fenerbahçe, yeni transfer Levent Mercan'ı gönderiyor - Son Dakika
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Mourinho'nun gözüne giremedi! Fenerbahçe, yeni transfer Levent Mercan'ı gönderiyor

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Levent Mercan, teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne giremedi. Sarı-Lacivertliler, Temmuz ayının başında 2 Fatih Karagümrük'ten 2 milyon euroya transfer ettiği Levent'i kiralayabileceği bir takım arıyor. Kanarya, 23 yaşındaki futbolcu ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.

26.07.2024 11:03
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Sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan ve yaz transfer döneminde birçok yıldız ismi kadrosuna katan Fenerbahçe'de yeni transferlerden Levent Mercan, geldiği gibi gitmeye hazırlanıyor.

MOURİNHO'NUN GÖZÜNE GİREMEDİ

23 yaşındaki sol bek, sarı-lacivertlilerin portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'dan geçerli not alamadı. Levent'in ismi Mourinho tarafından UEFA listesine verilmemiş ve UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki Lugano maçının kadrosunda yer almamıştı. Temmuz ayının başında transfer edilen genç futbolcu, tecrübeli teknik adamın kadro planmasında yer almıyor.

KİRALIK GÖNDERECEK TAKIM ARANIYOR

Yönetime verilen rapor doğrultusunda kiralanması gündeme gelen Levent Mercan'ın durumu menajerine bildirildi. Fenerbahçe, Karagümrük'ten ay başında 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Levent Mercan'ı kiralayabileceği bir takım arıyor.

2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Fenerbahçe'de daha 1 ayını doldurmayan Levent Mercan'ın sarı-lacivertli takımla 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçen sezon Süper Lig'de küme düşen Fatih Karagümrük'te forma giyen Levent, İstanbul ekibiyle 37'si ilk 11 olmak üzere 39 maça çıktı. 23 yaşındaki sol bek, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Mourinho\'nun gözüne giremedi! Fenerbahçe, yeni transfer Levent Mercan\'ı gönderiyor

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Son Dakika Spor Mourinho'nun gözüne giremedi! Fenerbahçe, yeni transfer Levent Mercan'ı gönderiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • ferhat eser: geseliler kapıda bekliyordur Beşiktaştan alamadıkları eskileri fenerden toplar onlar eskiler alıyooooooommmm eskiciiiii :)) 9 20 Yanıtla
    Burak Sezgin: Komik çocuk seni :)) 5 2 ferhat eser: ghezzalı rosieri Beşiktaşın elinden almak için uğraşıp alamamak birde üstüne gedson fernandesi sonrada milot rachicayı Beşiktaşa kaptırmak unutma unutturma :))) 2 2 Almila Arya: beşiktaşta alacak topçu var mı fero ve fb bjk eskisi kim var kadroda gsnin fert 2 1
  • Kenan Gunduz: Vasat topçu 100 bin euro etmeyen adama 2 milyon verirsen sonunda kiralamak için klüp ararsın verilen paraya yazık 16 2 Yanıtla
  • Ümit Kavas: aman GS almasın biz alalım zihniyetinin meyveleri ?? 15 3 Yanıtla

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