Mourinho\'nun herkesi şaşırtan kararının arkasındaki gerçek ortaya çıktı

Herbokolog Sami null:

Olay bu zaten. Real Madrid, Barcelona neden rotasyon yapmıyor? Onlar daha mı az maç yapıyor? Takım bir arada oynayacak ki ritmi bozulmasın. Ayrıca, Galatasaray maçı öncesi bir Avrupa takımıyla antrenman fırsatı bulmuş adam, kaçırır mı?