Mourinho'nun herkesi şaşırtan kararının arkasındaki gerçek ortaya çıktı - Son Dakika
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Spor

Mourinho'nun herkesi şaşırtan kararının arkasındaki gerçek ortaya çıktı

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Fenerbahçe'nin ilk maçını 3-0 kazandığı Anderlecht karşılaşmasının rövanşına rotasyon yapmadan çıkması şaşırtmıştı. Jose Mourinho'nun bu kararının arkasındaki neden ortaya çıktı. Rotasyon yapmanın derbi öncesinde takımın ritmini etkileyebileceğini düşünen Mourinho, Anderlecht karşılaşmasına ideal 11'le çıktı ve derbinin hazırlığını da yaptığı belirtildi.

22.02.2025 10:54
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Fenerbahçe'nin ilk maçını 3-0 kazandığı Anderlecht karşılaşmasının rövanşına rotasyon yapmadan çıkması şaşırtmıştı. Jose Mourinho'nun bu kararının arkasındaki neden ortaya çıktı.

DERBİYİ DÜŞÜNDÜĞÜ İÇİN ROTASYON YAPMAMIŞ

Mourinho'nun bu kararının arkasındaki gerçek ortaya çıktı. Mourinho tamamen Galatasaray derbisini düşünerek Anderlecht maçında rotasyona gitmedi. Rotasyon yapmanın derbi öncesinde takımın ritmini etkileyebileceğini düşünen Portekizli teknik adam, Anderlecht karşılaşmasına ideal 11'le çıktı.

Fenerbahçe pazartesi günü oynanacak derbiye kadar çok fazla taktiksel idman yapma fırsatı bulamayacak. Anderlecht karşısında rotasyona gitmeyen Mourinho'nun Anderlecht maçında derbinin hazırlığını da yaptığı belirtildi.

Mourinho\'nun herkesi şaşırtan kararının arkasındaki gerçek ortaya çıktı

Jose Mourinho, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mourinho'nun herkesi şaşırtan kararının arkasındaki gerçek ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Türk:
    telliaviv gibi bişeye yenildikten sonra artık 8liği desteklemiyorum. 6lıklar hakemle iş tutuyo adil yarışmıyo. tek büyük Fenerbahçeli olmaya karar verdim :))) siz de olun bigün zaten herkes olacak, şimdiden olun rahatlayın :)) 64 68 Yanıtla
  • Casper:
    24 de Kyckk Galatasaray 46 23 Yanıtla
  • Baycan Demirdas:
    Avrupada oynanan oyunlar ortada yabancı hakemlerle gs fosluyor 18 19 Yanıtla
  • hakan çakmak:
    Hak eden kazansın.. 36 1 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    gs1FB4 olacak 18 16 Yanıtla
  • Ertanali Kamilen:
    vay beee ne büyük bir antrenör. 12 9 Yanıtla
  • Herbokolog Sami null:
    Olay bu zaten. Real Madrid, Barcelona neden rotasyon yapmıyor? Onlar daha mı az maç yapıyor? Takım bir arada oynayacak ki ritmi bozulmasın. Ayrıca, Galatasaray maçı öncesi bir Avrupa takımıyla antrenman fırsatı bulmuş adam, kaçırır mı? 14 0 Yanıtla
  • Serkan Polat:
    bence cok mantikli,bu hatayi ismail hoca yapmisti,firtina gibi giden kadroda avrupa maclarinda rotasyon yapti,takim daha eski ritmini yakalayamamisti 12 0 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    anderleke andelekte rotasyonla çıksaydı 4 tane yerdi 3 9 Yanıtla
  • 10fs07yh:
    kuşların sonu 2 9 Yanıtla
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