Mourinho\'nun ismi geçiyordu! Inter yeni teknik direktörünü açıkladı

Serie A devi Inter, Simone Inzaghi'nin ayrılığının ardından yeni teknik direktör arayışlarında mutlu sona ulaştı.

INTER'DE CHIVU DÖNEMİ

Inter, 44 yaşındaki Rumen teknik direktör Cristian Chivu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Futbolculuk döneminde 2007-2014 yılları arasında Inter forması giyen Chivu, antrenörlük kariyerine de futbolculuk kariyerini sonlandırdığı İtalyan devinde başladı.

Inter'de çeşitli alt yaş gruplarında görev alan çalıştırıcı, son olarak Şubat 2025'te Parma ile anlaşmıştı. İtalyan kulübünde 13 maçta görev alan Chivu, 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile takımını Serie A'da tuttu.

MOURINHO'NUN ADI GEÇİYORDU

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Inter'de Fenerbahçe'yi çalıştıran Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun da ismi uzun süre Mavi-siyahlılarla anılmıştı.