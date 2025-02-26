Mourinho'nun ''maymun'' ifadesi UEFA'ya taşınıyor! İşte disiplin talimatnamesi ve olası ceza - Son Dakika
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Mourinho'nun ''maymun'' ifadesi UEFA'ya taşınıyor! İşte disiplin talimatnamesi ve olası ceza

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Jose Mourinho'nun Galatasaray kulübesine yönelik 'Maymun gibi zıplıyorlardı' ifadesi büyük tepki çekti. Sarı-Kırmızılı kulüp, ırkçılığa karşı duruşunu belirterek UEFA ve FIFA'ya suç duyurusunda bulundu. Mourinho'nun bu ifadeler nedeniyle alabileceği ceza da gündemde. UEFA'nın disiplin talimatnamesi uyarınca, 'Maymun' ifadesi ırkçılık olarak değerlendiriliyor ve cezası en az 10 maçtan başlıyor.

26.02.2025 09:49
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Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından her iki teknik adamın da yapmış olduğu açıklamaların yankıları sürüyor. Özellikle Sarı Lacivertliler'in teknik direktörü Jose Mourinho'nun Okan Buruk ve Galatasaray yedek kulübesini hedef alan sözleri çokça tartışıldı ve Sarı Kırmızılılar'dan büyük tepki geldi.

"HERKES MAYMUN GİBİ ZIPLIYORDU"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, "Rakip yedek kulübesindeki herkes maymun gibi zıplıyordu" sözleriyle Galatasaray'ı hedef alması olay yarattı. Sarı-Kırmızılı kulüp konuyla ilgili açıklama yaparak, " Türkiye'de çalışmaya başladığından beri düzenli olarak Türk insanını aşağılayıcı sözler sarf eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün ahlak dışı ifadelerine insanlık dışı söylemleri de eklemiştir. Jose Mourinho hakkında bu ırkçı söylemleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı, UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacağımızı bildiririz. Tüm bu girişimlerimizin yanında 'Ahlak timsali' rakibimizin teknik direktörlerinin bu söylemi hakkında göstereceği tavrı takip edeceğiz" dedi.

"CEZA VERMEK ZORUNDALAR"

Yönetici Abdullah Kavukcu da "Jose Mourinho ile ilgili gerekli her şeyi yapacağız. Resmen ırkçılık yaptı, kime maymun diyorsa açıklayacak. Sanki burası muz cumhuriyeti! Her şeyi konuşuyor, Acun da çıkıyor, onu savunuyor. Maçtan sonra hakem odasına gidiyor ve tebrik ediyor! Biz yapmadan önce TFF ırkçılıkla ilgili gerekeni yapmalı! Her şeyi yapıyorlar, sonra üste çıkıyorlar! Biz yapsak, neler yaparlardı. TFF bu konuyla ilgili bir şey yaparsa, zaten adama ırkçılıktan ceza vermek zorundalar" açıklamasını yaptı.

MOURINHO 10 MAÇ CEZA ALABİLİR

Konu Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı. İngiltere'den İspanya'ya İtalya'dan Almanya ve Fransa'ya tüm Avrupa ülkelerindeki spor programlarında Mourinho'nun "Maymun" sözü ırkçılık olarak değerlendirildi. UEFA'nın ise bu konuda çok katı kuralları var. UEFA Disiplin Talimatnamesi'nin 14. maddesine göre spor müsabakalarında bir kişiye 'Maymun' demek ırkçılık olarak kabul ediliyor ve duruma göre cezası en az 10 maçtan başlıyor.

Mourinho\'nun \'\'maymun\'\' ifadesi UEFA\'ya taşınıyor! İşte disiplin talimatnamesi ve olası ceza

Jose Mourinho, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mourinho'nun ''maymun'' ifadesi UEFA'ya taşınıyor! İşte disiplin talimatnamesi ve olası ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • ömer duman:
    oevladı mourinho 11 15 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    maymunyo kendi adını başkasına söylemiş 9 10 Yanıtla
  • Savcı Bey :
    Fetullah Terör örgütü tarafından fonlanan takımı ne yapacağız? burası muz cumhuriyeti mi? telefonunda bylock çıkanın hayatı kararırken , Dua ve himmetin apaçık olduğu kulübümüz elini kolunu sallayarak geziyor. 3 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Mourinho'nun ''maymun'' ifadesi UEFA'ya taşınıyor! İşte disiplin talimatnamesi ve olası ceza - Son Dakika
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