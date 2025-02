Mourinho\'nun \'\'maymun\'\' ifadesi UEFA\'ya taşınıyor! İşte disiplin talimatnamesi ve olası ceza

Spor

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından her iki teknik adamın da yapmış olduğu açıklamaların yankıları sürüyor. Özellikle Sarı Lacivertliler'in teknik direktörü Jose Mourinho'nun Okan Buruk ve Galatasaray yedek kulübesini hedef alan sözleri çokça tartışıldı ve Sarı Kırmızılılar'dan büyük tepki geldi.

"HERKES MAYMUN GİBİ ZIPLIYORDU"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, "Rakip yedek kulübesindeki herkes maymun gibi zıplıyordu" sözleriyle Galatasaray'ı hedef alması olay yarattı. Sarı-Kırmızılı kulüp konuyla ilgili açıklama yaparak, " Türkiye'de çalışmaya başladığından beri düzenli olarak Türk insanını aşağılayıcı sözler sarf eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün ahlak dışı ifadelerine insanlık dışı söylemleri de eklemiştir. Jose Mourinho hakkında bu ırkçı söylemleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı, UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacağımızı bildiririz. Tüm bu girişimlerimizin yanında 'Ahlak timsali' rakibimizin teknik direktörlerinin bu söylemi hakkında göstereceği tavrı takip edeceğiz" dedi.

"CEZA VERMEK ZORUNDALAR"

Yönetici Abdullah Kavukcu da "Jose Mourinho ile ilgili gerekli her şeyi yapacağız. Resmen ırkçılık yaptı, kime maymun diyorsa açıklayacak. Sanki burası muz cumhuriyeti! Her şeyi konuşuyor, Acun da çıkıyor, onu savunuyor. Maçtan sonra hakem odasına gidiyor ve tebrik ediyor! Biz yapmadan önce TFF ırkçılıkla ilgili gerekeni yapmalı! Her şeyi yapıyorlar, sonra üste çıkıyorlar! Biz yapsak, neler yaparlardı. TFF bu konuyla ilgili bir şey yaparsa, zaten adama ırkçılıktan ceza vermek zorundalar" açıklamasını yaptı.

MOURINHO 10 MAÇ CEZA ALABİLİR

Konu Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı. İngiltere'den İspanya'ya İtalya'dan Almanya ve Fransa'ya tüm Avrupa ülkelerindeki spor programlarında Mourinho'nun "Maymun" sözü ırkçılık olarak değerlendirildi. UEFA'nın ise bu konuda çok katı kuralları var. UEFA Disiplin Talimatnamesi'nin 14. maddesine göre spor müsabakalarında bir kişiye 'Maymun' demek ırkçılık olarak kabul ediliyor ve duruma göre cezası en az 10 maçtan başlıyor.