Mourinho'nun mutlu günü! Gözlerden ırak tuttuğu kızı yuvadan uçuyor - Son Dakika
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Spor

Mourinho'nun mutlu günü! Gözlerden ırak tuttuğu kızı yuvadan uçuyor

Mourinho\'nun mutlu günü! Gözlerden ırak tuttuğu kızı yuvadan uçuyor

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho'nun kızı Matilde Mourinho, sevgilisi eski futbolcu Danny Graham ile evlilik yolunda. 2015 yılından bu yana birliktelikleri devam eden çiftin, 12 Ekim'de evlenmeleri planlanıyor.

27.09.2024 15:51
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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'nun kızı Matilde Mourinho evleniyor.

DÜĞÜNE SAYILI GÜNLER KALDI

28 yaşındaki Matilde Mourinho, 2015 yılından beri sevgili olduğu İngiliz eski futbolcu Danny Graham ile Eylül 2023'te nişanlanmıştı. Matilde Mourinho ile Danny Graham'ın 12 Ekim'de evlenmesi planlanıyor.

Mourinho'nun eşi Matilde Faria'dan iki çocuğu var. Kızı Matilde moda dünyasının içindeyken, oğlu Jose Mario Mourinho Jr. (24) babasının izinden gidiyor ve futbol antrenörlüğü yapmayı hedefliyor.

Mourinho'nun mutlu günü! Gözlerden ırak tuttuğu kızı yuvadan uçuyor
Mourinho'nun mutlu günü! Gözlerden ırak tuttuğu kızı yuvadan uçuyor

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Son Dakika Spor Mourinho'nun mutlu günü! Gözlerden ırak tuttuğu kızı yuvadan uçuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Okan:
    süper ligi devi fenermi habere bak 42 58 Yanıtla
    Abdullah Kara:
    Süperlig devi değilmi..kaç yaşındasın sen.. 2 0
    Saim Dolanbay:
    Rüyadamısın. 0 0
  • Serdar Dur:
    Haber de iki hata var. Birincisi kadın gözlerden uzak değil bata ortalıkta. İkincisi Süper lig devi değil, sıradan bir takım fener. 30 47 Yanıtla
    vasfi demir:
    size en çok koyan fener)) 2 0
  • Yaşar Koldemir:
    habere bak! 12 9 Yanıtla
  • harun 8071:
    9 yıl olmuş arkadaşlık, evlenmeye ne gerek var. alacağını almış zaten 2 tarafda 6 7 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    iyiki hozlerden uzak tutumus, ya birde gözlere yalın tutsayfi mendebur.. 0 8 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    paraları yedin solmaz 1 2 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    dugunede gelmez bu 70 dk bekledim diyip 1 2 Yanıtla
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