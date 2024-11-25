Mourinho'nun reddettiği teklif Ali Koç'u bile şaşkına çevirdi - Son Dakika
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Mourinho'nun reddettiği teklif Ali Koç'u bile şaşkına çevirdi

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Fenerbahçe'nin En-Nesyri'ye Suudi Arabistan ekibi Al Nasrr'dan gelen 34 milyon euroluk teklifi reddetme nedeni belli oldu. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, rekor teklife rağmen Faslı golcünün satılmamasını istedi.

25.11.2024 18:01
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Fenerbahçe'de Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr'ın 34 milyon ettiği Youssef En-Nesyri'nin neden satılmadığı ortaya çıktı.

MOURINHO SATILMASINI İSTEMEDİ

Ali Koç ve Acun Ilıcalı, Al-Nassr'ın ısrarlı tekliflerine karşın En-Nesyri konusunu Jose Mourinho'ya danıştı. Al-Nassr'ın 30 milyonu aşan teklifini Mourinho'ya ileten Koç ve Ilıcalı, Portekizli hocadan 'hayır' cevabını aldı. En-Nesyri'nin yeni yeni Fenerbahçe'ye adapte olduğunu belirten ve ligin kalanında çok fazla gol atacağına inanan Mourinho, oyuncusunun satılmasını istemedi.

40 MİLYON EURO VERİRLERSE YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

En-Nesyri kalitesinde bir golcünün devre arasında alınamayacağını belirten Portekizli teknik adam, sezon sonuna kadar En-Nesyri'nin satılmamasını talep etti. Ali Koç ve Acun Ilıcalı ise teklifin 40 milyon euroları aşması durumunda tekrar toplantı yapacaklarını Mourinho'ya iletti.

EN-NESYRI, SEZON SONUNU İŞARET ETTİ

Fenerbahçe ile görüşmeye başladığı süreçte Suudi Arabistan kulüpleriyle yakın temas içerisinde olan ve dil, din bakımından kariyerinin bir döneminde Suudi Arabistan'da oynamak istediğini belirten En-Nesyri, devre arasında bu transfer için ısrarcı olmadı. Fenerbahçeli yöneticilerle görüşen En-Nesyri, şu an için sarı lacivertli kulüpte mutlu olduğunu, Mourinho ile çalıştığı için kendini şanslı hissettiğini belirterek sezon sonunda bu teklifler için yeniden sarı lacivertli kulüple görüşebileceğini iletti.

FASLI GOLCÜNÜN FENERBAHÇE RAKAMLARI

Fenerbahçe'nin sezon başında 19.5 milyon euro bonservis karşılığı Sevilla'dan transfer ettiği Youssef En-Nesyri, sarı lacivertli formayla çıktığı 18 resmi maçta 5 gol atıp 2 asist yaptı.

Mourinho\'nun reddettiği teklif Ali Koç\'u bile şaşkına çevirdi

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Son Dakika Spor Mourinho'nun reddettiği teklif Ali Koç'u bile şaşkına çevirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • stanciu george:
    hahahahahahahahaha komedı ya la bunlar 34 9 Yanıtla
  • Kadir Sahin:
    Kendi kendilerine yazıp oynuyorlar. Garibim fb taraftarı da bunlara inanıyor :) 31 9 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    Bende neden morinho gitmiyor dedim.Meğersem teklifi kendisine yapmamışlar. puhahaha çok güldüm lan. 22 7 Yanıtla
  • Çelikk:
    Pok Gibi Para Var Sizlerde Alırsını Ama Şampiyon Galatasaray Olacak Yine 15 6 Yanıtla
  • Salih Akinci:
    FB haberine ilk 4 yorumu yazanlar , her zamanki gibi Gs taraftarları. 7 8 Yanıtla
  • Aydın şimşek:
    Hayatımda böyle bişey görmedim.neyin ispatı bu anlamadım fenerli kardeşlerime sesleniyorum. Takımın parası bu yavşak sürüsünün elinde heba oluyor.sanki bedava kalıyormuş gibi seyirciye oynamak nedir böyle. 5 3 Yanıtla
  • Fayton Faytoncu:
    Adam bos cikti kendi kendine fiyat yukseltip kendi kendine yorum yapiyorlar … kimse bu parayi buna vermez … 5 2 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    TEKLİF YOKTU ASLINDA BİZ UYDURDUK DEMEYE UTANIYORLAR 0 0 Yanıtla
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