Mourinho'nun ''Sezonu kapattı'' dediği Becao'dan haber var - Son Dakika
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Spor

Mourinho'nun ''Sezonu kapattı'' dediği Becao'dan haber var

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Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Rodrigo Becao'nun durumu netleşti. Yıldız futbolcunun 6-8 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

16.12.2024 13:49
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Süper Lig devi Fenerbahçe'de Rodrigo Becao'dan kötü haber. Brezilyalı oyuncu sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

SEZONU KAPATTI

Sports Digitale'nin haberine göre; Brezilyalı futbolcunun sakatlığının ardından 6-8 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

MOURİNHO DA DEMİŞTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maç sonrası yaptığı açıklamada Becao'nun durumunu doğruladı. Portekizli teknik adam, "Becao, sezonun geri kalanında oynayamayacak maalesef" dedi.

Mourinho\'nun \'\'Sezonu kapattı\'\' dediği Becao\'dan haber var

Başakşehir, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mourinho'nun ''Sezonu kapattı'' dediği Becao'dan haber var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • GÖKHAN DUMAN:
    geçmiş olsun dizi döndü pozisyon anında sakatlık filan oluyor malesef her kulübün başına geliyor. 26 1 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Ocak ayı transfer dönemine kadar Samete muhtaç kalmakta büyük şanssızlık. Gerçi ortada taraftara umud veren bir futbol yok. Boşa geçen bir sezon. 15 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    E BARIŞ ALPER E İCARDİ ILE DALGA GEÇEN KUŞLAR ALLAHIN TOKADI BOYLE OLUR İŞTE 5 11 Yanıtla
  • Behzat:
    semet gel buraya. 7 8 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    SAKATLIĞI NEDİR BU GİZLİ BİR BİLGİ Mİ YOKSA KİŞİYE ÖZEL Mİ 5 6 Yanıtla
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