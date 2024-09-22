Mourinho'nun stattan ayrılırken elinde taşıdığı büyük torba merak konusu oldu
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kadıköy'de Galatasaray'a 3-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından 13.5 dakika süren Okan Buruk'un basın toplantısında salona 2 kez geldi ancak toplantının bitmediğini görünce stadyumu terk etti. Portekizli hocanın elinde taşıdığı büyük torba ise merak konusu oldu.
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22.09.2024 08:13:33. #1.13#
SON DAKİKA: Mourinho'nun stattan ayrılırken elinde taşıdığı büyük torba merak konusu oldu - Son Dakika
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