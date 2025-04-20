Mourinho oyundan aldı! Yıldız futbolcuya Kadıköy'de tepki yağdı - Son Dakika
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Spor

Mourinho oyundan aldı! Yıldız futbolcuya Kadıköy'de tepki yağdı

Mourinho oyundan aldı! Yıldız futbolcuya Kadıköy\'de tepki yağdı

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Diego Carlos, Kayserispor maçına ilk 11'e başladı. Teknik direktör Mourinho, takımının 2-1 geriye düşmesinin ardından tecrübeli stoperin yerine Edin Dzeko'yu sahaya sürerek risk aldı. Carlos, 54. dakikada oyundan çıktığı sırada taraftarların tepkisine maruz kaldı.

20.04.2025 20:34
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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'dan 2-1 geriye düştükten sonra sürpriz bir hamle geldi.

CARLOS'U ÇIKARTIP DZEKO'YU OYUNA ALDI

Mourinho, 54. dakikada risk aldı ve sakatlığını atlattıktan sonra ilk 11'de şans verdiği Diego Carlos yerine Edin Dzeko'yu sahaya sürdü. Sarı-lacivertlilerin devre arası transfer döneminde Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Diego Carlos, şubat ayında Türkiye Kupası'nda Erzurumspor ile oynanan maçta sakatlanmış ve sahalardan uzak kalmıştı.

CARLOS'A TEPKİ YAĞDI

Diego Carlos, bu dakikada oyundan çıkarak yerini Edin Dzeko'ya bıraktığı sırada bazı sarı-lacivertli taraftarların tepkisiyle karşılaştı. Fenerbahçe, 32 yaşındaki stoperi devre arasında İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'dan yaklaşık 11.5 milyon euro karşılığında transfer etmişti.

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Son Dakika Spor Mourinho oyundan aldı! Yıldız futbolcuya Kadıköy'de tepki yağdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Bingöl 0112:
    Şuan maç berabere defol git Ali Koç yeter yeter. 63 185 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    SEVIM KOŞ FENEV E KOYDULAR 167 9 Yanıtla
  • 78908900:
    FB nin sarı kırmızı renklere zaafı var galiba...Karşısında GS değil kayseri olduğunu unuttu galiba.. 132 8 Yanıtla
  • Halis demir:
    bu sene osene deyil yine gs.şampiyon 52 61 Yanıtla
  • Gazi Uslu:
    acılar ve üzüntüler dünyaya bizim için yaratılmış ruh yok kardeşim hepiniz istifa edin o forma hiç birinize yakışmıyor 25 80 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Ne olacak bu fenevim'in hali))))) 29 64 Yanıtla
  • 78908900:
    FB nin bu sarı kırmızılı takımlardan çektiği nedir ? 79 9 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    oh suyundan da koyun :))) 22 45 Yanıtla
  • bülent yılmaz:
    aman gitme ali acurrr ve mert hakan sayenizde gs 6. yıldıza son gaz gidiyor 11 51 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Alyy Gohc Başkan gs champion gitme sana muhtaçlar başkan :) 53 8 Yanıtla
  • Özge Çetintaş:
    Lüzumsuz masraf olmuş hezimet sırf 0 0 Yanıtla
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