Mourinho özelllikle istiyor! Fenerbahçe, Ferdi'nin alternatifini buldu bile - Son Dakika
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Mourinho özelllikle istiyor! Fenerbahçe, Ferdi'nin alternatifini buldu bile

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Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton ile anlaşmasının ardından sol bek transferi için çalışmalara başladı. Ferdi'nin resmi olarak satılmasının ardından kulübün ilk önceliği sol bek pozisyonu oldu. Teknik direktör Jose Mourinho'nun da talebi üzerine, Chelsea'nin yıldız futbolcusu Ben Chilwell transferi için girişimler başladı.

24.08.2024 10:59  Güncelleme: 11:13
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Sezona şampiyonluk hedefiyle çıkan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, Brighton ile anlaşma sağlamak üzere İngiltere'ye gitti. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe sol bek transfer için harekete geçti.

MOURINHO ÖZELLİKLE İSTİYOR

Jose Mourinho'nun da kadroda görmek istediği yıldız futbolcu Ben Chilwell için düğmeye basıldı. İngiltere Premier Ligi'nde Chelsea'nin kadrosunda büyük bir temizlik kararı almasının ardından birçok oyuncusu satış listesine konmuştu. Fenerbahçe'nin de, Maviler'den sol bek Ben Chilwell, kanat oyuncusu Raheem Sterling ve henüz durumu belli olmayan stoper Benoit Badiashile'yi listesine dahil ettiği öğrenilmişti.

Mourinho özelllikle istiyor! Fenerbahçe, Ferdi'nin alternatifini buldu bile

AYRILIĞA SICAK BAKIYORLAR

27 yaşındaki İngiliz futbolcunun sözleşmesi 2027'de bitiyor ve Maviler'in elinden çıkarmak istediği sol bekin ayrılığı konusunda her türlü kolaylığı sağlayacağı öne sürülüyor.

Mourinho özelllikle istiyor! Fenerbahçe, Ferdi\'nin alternatifini buldu bile

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Son Dakika Spor Mourinho özelllikle istiyor! Fenerbahçe, Ferdi'nin alternatifini buldu bile - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • ferhat eser: Bu kadar pembe yıldız bir araya gelmişken, mor köprülerin dans etmesi şaşırtıcı değil. 4 24 Yanıtla
  • Almila Arya: yine ferhat bey yine özlü sözleri 4 1 Yanıtla
  • Faruk Alver: 20 milyondan aşağıya alamazsınız, 10 milyon için mi ferdiyi sattınız 0 0 Yanıtla

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