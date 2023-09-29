Mourinho fena bombaladı! ''Roma tarihinin en kötü sezon başlangıcı'' diyen muhabir konuştuğuna pişman oldu - Son Dakika

Mourinho fena bombaladı! ''Roma tarihinin en kötü sezon başlangıcı'' diyen muhabir konuştuğuna pişman oldu

Mourinho fena bombaladı! \'\'Roma tarihinin en kötü sezon başlangıcı\'\' diyen muhabir konuştuğuna pişman oldu
Son Güncelleme: 29.09.2023 09:49

Genoa'ya 4-1 mağlup olan Roma'da teknik direktör Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından bir muhabirin kendisine ''Roma tarihinin en kötü sezon başlangıcı'' demesi üzerine sinirlenerek ''Bu aynı zamanda benim kariyerimin de en kötüsü ama Roma'nın üst üste iki Avrupa finali oynadığını hatırlamıyorum'' cevabını verdi. Portekizli hoca, İtalyan ekibini geçen 2 sezonda peş peşe Konferans Ligi ve Avrupa Ligi'nde final oynattı.

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Genoa'ya 4-1 kaybettikleri maçın ardından düzenlediği basın toplantısında bir muhabirle atıştı. Roma'nın kulüp tarihinin en kötü sezon başlangıcını yaptığının hatırlatılması üzerine Mourinho, takıma Avrupa'da oynattığı finallerden dem vurdu.

"ÜST ÜSTE İKİ AVRUPA FİNALİ OYNADIĞINI HATIRLAMIYORUM"

Muhabirin "Roma tarihinin en kötü sezon başlangıcı" olduğunu hatırlatması üzerine sinirlenen Mourinho, "Bu aynı zamanda benim kariyerimin de en kötüsü ama Roma'nın üst üste iki Avrupa finali oynadığını hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Mourinho, 'Roma tarihinin en kötü sezon başlangıcı' diyen muhabiri konuştuğuna pişman etti

"BU KADROYLA BU DURUMDAN ÇIKMAMIZ GEREKİYOR"

En kısa sürede toparlanacaklarını belirten Mourinho, "Roma taraftarıyla ilişkilerimden dolayı içimizden ağlıyoruz ama işimize geri döneceğiz. Bir sonraki maç 7-8 puan birden kazandırmayacak. Sahip olduğumuz kadro bu ve bu kadroyla bu durumdan çıkmamız gerekiyor." dedi.

Jose Mourinho, Roma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mourinho fena bombaladı! ''Roma tarihinin en kötü sezon başlangıcı'' diyen muhabir konuştuğuna pişman oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mourinho fena bombaladı! ''Roma tarihinin en kötü sezon başlangıcı'' diyen muhabir konuştuğuna pişman oldu - Son Dakika
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