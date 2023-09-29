Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Genoa'ya 4-1 kaybettikleri maçın ardından düzenlediği basın toplantısında bir muhabirle atıştı. Roma'nın kulüp tarihinin en kötü sezon başlangıcını yaptığının hatırlatılması üzerine Mourinho, takıma Avrupa'da oynattığı finallerden dem vurdu.
Muhabirin "Roma tarihinin en kötü sezon başlangıcı" olduğunu hatırlatması üzerine sinirlenen Mourinho, "Bu aynı zamanda benim kariyerimin de en kötüsü ama Roma'nın üst üste iki Avrupa finali oynadığını hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.
En kısa sürede toparlanacaklarını belirten Mourinho, "Roma taraftarıyla ilişkilerimden dolayı içimizden ağlıyoruz ama işimize geri döneceğiz. Bir sonraki maç 7-8 puan birden kazandırmayacak. Sahip olduğumuz kadro bu ve bu kadroyla bu durumdan çıkmamız gerekiyor." dedi.
Son Dakika › Spor › Mourinho fena bombaladı! ''Roma tarihinin en kötü sezon başlangıcı'' diyen muhabir konuştuğuna pişman oldu - Son Dakika