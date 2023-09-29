Mourinho fena bombaladı! \'\'Roma tarihinin en kötü sezon başlangıcı\'\' diyen muhabir konuştuğuna pişman oldu

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Genoa'ya 4-1 kaybettikleri maçın ardından düzenlediği basın toplantısında bir muhabirle atıştı. Roma'nın kulüp tarihinin en kötü sezon başlangıcını yaptığının hatırlatılması üzerine Mourinho, takıma Avrupa'da oynattığı finallerden dem vurdu.

"ÜST ÜSTE İKİ AVRUPA FİNALİ OYNADIĞINI HATIRLAMIYORUM"

Muhabirin "Roma tarihinin en kötü sezon başlangıcı" olduğunu hatırlatması üzerine sinirlenen Mourinho, "Bu aynı zamanda benim kariyerimin de en kötüsü ama Roma'nın üst üste iki Avrupa finali oynadığını hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

"BU KADROYLA BU DURUMDAN ÇIKMAMIZ GEREKİYOR"

En kısa sürede toparlanacaklarını belirten Mourinho, "Roma taraftarıyla ilişkilerimden dolayı içimizden ağlıyoruz ama işimize geri döneceğiz. Bir sonraki maç 7-8 puan birden kazandırmayacak. Sahip olduğumuz kadro bu ve bu kadroyla bu durumdan çıkmamız gerekiyor." dedi.