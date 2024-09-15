Mourinho'dan sürpriz forvet tercihi! Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Mourinho'dan sürpriz forvet tercihi! Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu

Mourinho\'dan sürpriz forvet tercihi! Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının ilk 11\'leri belli oldu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak müsabakada ilk 11'ler belli oldu.

15.09.2024 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Mücadele BeIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Sarper Barış Saka oturacak.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Giannotis, Winck, Opoku, Yasin, Rodrigues, Gökhan, Sadiku, Hajradinovic, Brekalo, Mortadha, Da Costa.

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Becao, Oosterwolde, İsmail, Fred, Tadic, Szymanski, Maximin, En Nesyri.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Jose Mourinho'nun ekibi, topladığı 10 puan ve maç fazlasıyla lider durumda bulunuyor. Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu'nun cezası devam ediyor. Tümosan Konyaspor ile ligin ilk haftasında oynanan müsabakanın ardından 7 maç ceza alan Uğurlu, Fenerbahçe maçında takımının başında olamayacak.

SÜPER LİG'DE 43. RANDEVU

İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 42 lig maçında Fenerbahçe 34 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa ise 4 kez 3 puana uzanan taraf oldu. Sarı-lacivertli takım bu maçlarda 106 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 38 gol gördü. İki takım arasında ligde oynanan son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 9 kez galip gelirken, 1 maçı da Kasımpaşa kazandı. Sarı-lacivertli takım bu maçlarda rakip filelere 28 gol atarken, kalesinde ise 10 gole engel olamadı.

Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mourinho'dan sürpriz forvet tercihi! Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Turhallı: El nesri ispatla kendini 8 4 Yanıtla
  • Ferit Türkmen: Cenk oynamayacaksa niye alındı 7 2 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf: Hadi Kasımpaşa trusO şunları :) 1 4 Yanıtla
  • Oooo: Osimhen geldi. Fener kasımpaşa ya puan kaybederse Morinho memleketine bilet bakabilir 1 2 Yanıtla
  • İbrahim Akbulut: Osterwolde ve fred kart sınırında sizin dünyanın en iyi direktörü ilk 11 başlatmış ikisinide ?????? 1 1 Yanıtla
  • Ankara null: mou yolcu yariyi goremez 0 1 Yanıtla
  • Ersen Balibaşa: Lider fenerbahçemiymiş?? 0 1 Yanıtla
  • Çelikk: Kolay Lokma 1 0 Yanıtla

01:02 FBI, ’Suikast girişimi’ dedi Trump golf oynarken ateş açılmıştı FBI, 'Suikast girişimi' dedi! Trump golf oynarken ateş açılmıştı
23:59 Yer: Adana Dehşet saçan genç kız ayağından vurularak etkisiz hale getirildi Yer: Adana! Dehşet saçan genç kız ayağından vurularak etkisiz hale getirildi
23:17 Netanyahu kendini malum sona hazırlamış Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararı çıkmadan kınadılar Netanyahu kendini malum sona hazırlamış! Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı çıkmadan kınadılar
20:10 Mersin’de vahşet Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu Mersin'de vahşet! Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu
19:42 Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber! Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı
12:47 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü
12:32 Narin’in annesi Yüksel Güran’ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı Narin'in annesi Yüksel Güran'ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı
11:33 Yemen ve Lübnan’dan İsrail’e balistik füze saldırısı Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti Yemen ve Lübnan'dan İsrail'e balistik füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti
11:20 Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor İşte merak edilen soruların yanıtları Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor! İşte merak edilen soruların yanıtları
11:00 Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:37 Pendik’te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga Pendik'te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga
10:37 Haiti’de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü Haiti'de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü
10:34 Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş Yenge Hediye Güran’ın gözaltı süresi uzatıldı Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş! Yenge Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatıldı
10:26 Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi
10:25 Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 01:51:18. #1.12#
SON DAKİKA: Mourinho'dan sürpriz forvet tercihi! Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement