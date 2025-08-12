Canlı anlatım: Maçta tempo çok yüksek! Goller üst üste kaçıyor

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle sahasında karşılaşıyor.
Fenerbahçe: İrfan Can, Skriniar, Mert, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, Szymanski, Duran, En-Nesyri
Feyenoord: Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos, Steijn, Hwang, Timber, Moussa, Sauer, Ueda
21' Fenerbahçe'de Amrabat yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
19' Sol kanatta Archie Brown'ın müdahalesi sonrası Hadj Moussa yerde kaldı ve hakem faul kararı verdi. Fenerbahçeli futbolcular karara tepkili.
17' Feyenoord'da yerden savunma arkasına atılan topu Mert Müldür son anda kayarak engelledi. Ancak müdahaleden sonra yerde kaldı. Umarız ciddi bir sakatlığı yoktur.
16' Bu dakikada Fenerbahçe, Feyenoord'a karşı topa sahip olma oranında %53'e %47 önde.
15' Temsilcimiz Fenerbahçe'de Szymanski'nin savunma arkasına isabetli pasını kontrol eden Jhon Duran ceza sahası içinden bekletmeden şutunu çekiyor. Ancak top sağdan dışarı gidiyor.
14' Maçta tempo bir an olsun durmuyor.
12' Maçtaki ilk kart! Savunmada topu kapan Semedo açık alanda depara kalktı. Feyenoord'da Sauer, Semedo'yu düşürmek zorunda kaldı ve sarı kart gördü.
11' Sol kanatta topla giden Sauer, Semedo'nun müdahalesi sonra yerde kaldı. Karar faul.
9' Feyenoord geriden hazırlık pasları yapmaya çalışıyor ancak Fenerbahçe'nin presi sonrası uzun oynayarak top kaybı yapmak zorunda kaldı.
8' Tehlikeli pozisyon. Kornerde topu kontrol eden kaleci Wellenreuther degajla topu Hadj Moussa'ya gönderdi. Sağ kanatta Amrabat'ı bire bir yakalayan Hadj Mouussa, topu soluna çekti yerden sağ köşeye vurdu. İrfan Can Eğribayat parmaklarının ucuyla çıkardı.
7' Temsilcimiz agresif başladı. Sol kanatta topla buluşan En-Nesyri ceza sahasına girmeye çalıştı. Müdahale sonrası maçtaki ilk korneri Fenerbahçe kazandı.
5' Orta alan topu kapan Amrabat sol çapraza doğru topu sürerken Timber'in müdahalesi sonrası yerde kaldı karar faul.
4' Fenerbahçe oyunun kontrolünü ele almaya çalışıyor.
2' Fenerbahçe taraftarın da desteğiyle ön alanda pres yaparak başladı.
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Temsilcimiz Fenerbahçe'ye başarılar dileriz.
