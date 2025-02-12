Kostic ve Mourinho'dan Anderlecht maçı öncesi bomba açıklamalar - Son Dakika
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Kostic ve Mourinho'dan Anderlecht maçı öncesi bomba açıklamalar

Kostic ve Mourinho\'dan Anderlecht maçı öncesi bomba açıklamalar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve takımın yıldız futbolcusu Filip Kostic, yarın akşam oynanacak UEFA Avrupa Ligi'ndeki Anderlecht maçı öncesi basın toplantısında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Detaylar haberimizde...

12.02.2025 15:50
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Anderlecht ile oynayacağı maç öncesi, Ülker Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında futbolcu Filip Kostic ve teknik direktör José Mourinho açıklamalarda bulundu.

İlk olarak söz alan Kostic, maçın zorlu geçeceğini belirterek, "Yarın zorlu bir maç olacak, iyi bir rakibe karşı oynayacağız. İlk dakikadan itibaren hazır olmamız gerekiyor. Biz maça çıkmaya hazırız. Lig aşamasında listeye yazılamamıştım çünkü takıma geç katıldım. Takımla yardımlaşmak adına olmak isterdim ama şu an Fenerbahçe'yle ilk Avrupa müsabakasına çıkacağım için mutluyum. Takım olarak birlikte çok şey başarabiliriz. Biz şu anda finale odaklanmamalıyız, adım adım, maç maç düşünmeliyiz. Pozitif düşünüyorum, iyi bir takımımız var ama çok sıkı çalışmamız gerekiyor. Bu takım, her şeyi kazanma mentalitesine sahip bir takım" dedi.

Mourinho ve Kostic, Anderlecht maçı öncesi hedeflerini ve motivasyonlarını açıkladı !

MOURİNHO: 180 DAKİKALIK PERİYOT

Portekizli teknik direktör José Mourinho ise, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunu 180 dakikalık bir seri olarak gördüğünü belirten Mourinho, "Bu nedenle içeride ya da dışarıda oynamanın farkı yok. Yarın için iyi bir sonuç diye bir şey yok. Önemli olan, ikinci maçtan sonra turu atlamış olmak. İlk maçlarda çok rahat olurum çünkü belirleyici olan ikinci maçlardır" dedi.

Takımda yaşanan sakatlıklarla ilgili açıklamalarda bulunan Mourinho, "Çok fazla insan bu konu hakkında konuşuyor ama çoğu bunu bilmeden yapıyor. Geçen sezona göre takımda şubat ayında yüzde 50 daha az sakatlık var. Şu anda yaşanan sakatlıkların birçoğu savunmada meydana geliyor bu da insanların dikkatini çekiyor. Eğer sakatlanan oyuncular stoper, kanat ya da orta saha oyuncusu olsaydı kimse bu kadar dikkat etmezdi. Kimse benim çalıştığım insanlara dokunamaz. Geçmişte bir ateşe atılmış olabilir ama benim dönemimde eğer bir ateş varsa ben o ateşe su atarım" dedi. Mourinho, sakatlıkların tek bir sebebe dayanmadığını vurgulayarak, "Futbolcular daha çok koşuyor, daha şiddetli koşuyorlar. Sakatlıkların birden fazla sebebi olabilir. Soğuk hava, zemin ve yorgunluk bunlara etki edebilir" dedi.

Mourinho ve Kostic, Anderlecht maçı öncesi hedeflerini ve motivasyonlarını açıkladı !

İCARDİ HAKKINDAKİ YORUMU GÜNDEM OLDU

Galatasaray'ın Arjantinli oyuncusu Mauro Icardi'nin kendisi hakkında yaptığı paylaşımlarla ilgili bir soruya Mourinho, "Ben özel biri olduğumu 25 yılda aldığım 26 kupayla gösterdim. Benim kariyerimi 1 maç belirlemez. Icardi bir 'GOAT' olduğu için (tüm zamanların en iyisi) onun hakkında yorum yapmak istemiyorum" yanıtını verdi.

UEFA AVRUPA LİGİ MOTİVASYONU VE TÜRKİYE'DE FUTBOL

UEFA Avrupa Ligi'ndeki motivasyonu hakkında da konuşan Mourinho, "Eleme maçından daha büyük bir motivasyon olabilir mi? Avrupa'da zor bir lig aşaması geçirdik. Çok fazla sakatlık yaşadık. Lyon ve Midtjylland'a karşı zor maçlar oynadık. Dramatik bir şekilde başardık. Eleme aşamasından daha güzel bir şey olamaz. Duyguların yoğun olduğu her detayın önemli olduğu bir süreç olacak. Bundan daha büyük bir motivasyon yok" dedi.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un Süper Lig hakkındaki yorumları da hatırlatılarak 'Türkiye ligi toksik bir lig' cümlesi sorulan Mourinho, "Duruma nasıl baktığınıza bağlı. Mevcut durumdan mutluysanız evet zarar veriyorum. Ama mevcut durumdan mutlu değilseniz, çocuklarınızın bununla büyümesini istemiyorsanız tam tersini yaparsınız. Ben Fenerbahçe için çalışıyorum, aynı zamanda bu ülke için de çalışıyorum. Burada para kazanıyorum ama harika bir ülkede görev yapıyorum, milyonlarca insan futbolu seviyor. Uzun süredir devam eden bir durum var ve bu durumdan mutluysalar zarar verdiğimi düşünebilirler. Ancak bu durumdan mutlu olmayan insanlar, benim yurt dışında yarattığım etkinin yardımcı olduğunu düşünebilirler" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'nin Anderlecht ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçı yarın Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

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Son Dakika Spor Kostic ve Mourinho'dan Anderlecht maçı öncesi bomba açıklamalar - Son Dakika

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