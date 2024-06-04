Mourinho'ya rakip olacak! Fatih Terim Süper Lig devinin başına geçiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Mourinho'ya rakip olacak! Fatih Terim Süper Lig devinin başına geçiyor

Geniş Video İzle

Yunanistan takımı Panathinaikos'tan ayrılan Fatih Terim'in Beşiktaş'ın gündemine geldiği iddia ediliyor. Beşiktaş başkanı Hasan Arat'ın, Fatih Terim ile sözleşme detayları ve transfer bütçesi hakkında görüştüğü de öğrenildi.

04.06.2024 14:38  Güncelleme: 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan takımı Panathinaikos'la yollarını ayıran Fatih Terim'in Süper Lig devi Beşiktaş'ın gündeminde olduğuna dair iddialar giderek artıyor.

TERİM İLE HASAN ARAT GÖRÜŞTÜ

Beşiktaş'ta altyapı çalışmalarında etkin rol oynayan, kongre üyesi olan ve siyah beyazlı kulübün altyapısına oyuncu yetiştirmek için kurulan Avcılar Tahtakale Kartalları kulübünün başkanlığını üstlenen Yılmaz Canbolat, Fatih Terim ile Beşiktaş başkanı Hasan Arat'ın sözleşme detayları ve transfer bütçesi hakkında konuştuklarını söyledi.

"KABUL ETME OLASILIĞI YÜZDE 70"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Canpolat, ''Başkan Hasan Arat yerli bir teknik direktör getirecek. Net bir biçimde duydum. Fatih Terim'le başkan bir görüşme yaptı. Fatih hocanın transfer bütçesi ve sözleşme ile ilgili düşüncelerini öğrendi. Cuma gününden önce Bodrum'da yeniden bir araya gelecekler ve kesin kararı verecekler. Bana göre Fatih hocanın kabul etme olasılığı yüzde 70. Şayet anlaşamazlarsa Serdar Topraktepe ile devam etmek de alternatifler arasında'' ifadelerini kullandı.

Mourinho\'ya rakip olacak! Fatih Terim Süper Lig devinin başına geçiyor
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Panathinaikos, Fatih Terim, Hasan Arat, Yunanistan, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mourinho'ya rakip olacak! Fatih Terim Süper Lig devinin başına geçiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • elhasaneyadabo: Fato BJK nın başına geçsin,65 yıllık sevdamdan vazgeçerim ,net 21 4 Yanıtla
    Mustafa gültekin: İyi olur . 3 2 Seyfettin Çeliktenyıldız: Florya ya giremez imparatorluğu bizim için biter 0 2
  • Cemilrepost Demiroğlu: Yalan Haber net 14 1 Yanıtla
  • Ali İzzet Aşrak: fatih terimin kariyeri Galatasaray milli takım Galatasaray milli takım Galatasaray milli takım başka olmaz 9 2 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN: Ismail dururken Fatih’e ne gerek var 5 2 Yanıtla
  • Yusuf Çarman: 48 senelik beşiktaşlılığıma jübile bile yapmam. 0 0 Yanıtla

14:45 İliç’te toprak altında kalan 9 işçiden 1’inin daha cansız bedenine ulaşıldı İliç'te toprak altında kalan 9 işçiden 1'inin daha cansız bedenine ulaşıldı
14:36 TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi
14:30 Özel, AYM kararları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Yaptığın her şeyi iptal ettiler, 270 sayfa iptal var Özel, AYM kararları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Yaptığın her şeyi iptal ettiler, 270 sayfa iptal var
14:08 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada
13:47 Anayasa Mahkemesi’nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı’nın rektör ataması anayasaya aykırı Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı
14:39 Akşener saçlarını neden sarıya boyadı İşte kulislerde kulaktan kulağa yayılan iddia Akşener saçlarını neden sarıya boyadı? İşte kulislerde kulaktan kulağa yayılan iddia
14:38 Mourinho’ya rakip olacak Fatih Terim Süper Lig devinin başına geçiyor Mourinho'ya rakip olacak! Fatih Terim Süper Lig devinin başına geçiyor
14:15 Kız meselesi can aldı Bıçakladığı arkadaşlarından birini öldürdü, diğerini yaraladı Kız meselesi can aldı! Bıçakladığı arkadaşlarından birini öldürdü, diğerini yaraladı
14:13 Başak Daşman ve Onur Altun sessiz sedasız evlendi Başak Daşman ve Onur Altun sessiz sedasız evlendi
13:47 Tekirdağ ve Silivri’de 300 Milyon Metreküp Doğal Gaz Rezervi Bulundu Tekirdağ ve Silivri'de 300 Milyon Metreküp Doğal Gaz Rezervi Bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 15:28:08. #1.12#
SON DAKİKA: Mourinho'ya rakip olacak! Fatih Terim Süper Lig devinin başına geçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement