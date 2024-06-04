Mourinho\'ya rakip olacak! Fatih Terim Süper Lig devinin başına geçiyor

Spor

Yunanistan takımı Panathinaikos'la yollarını ayıran Fatih Terim'in Süper Lig devi Beşiktaş'ın gündeminde olduğuna dair iddialar giderek artıyor.

TERİM İLE HASAN ARAT GÖRÜŞTÜ

Beşiktaş'ta altyapı çalışmalarında etkin rol oynayan, kongre üyesi olan ve siyah beyazlı kulübün altyapısına oyuncu yetiştirmek için kurulan Avcılar Tahtakale Kartalları kulübünün başkanlığını üstlenen Yılmaz Canbolat, Fatih Terim ile Beşiktaş başkanı Hasan Arat'ın sözleşme detayları ve transfer bütçesi hakkında konuştuklarını söyledi.

"KABUL ETME OLASILIĞI YÜZDE 70"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Canpolat, ''Başkan Hasan Arat yerli bir teknik direktör getirecek. Net bir biçimde duydum. Fatih Terim'le başkan bir görüşme yaptı. Fatih hocanın transfer bütçesi ve sözleşme ile ilgili düşüncelerini öğrendi. Cuma gününden önce Bodrum'da yeniden bir araya gelecekler ve kesin kararı verecekler. Bana göre Fatih hocanın kabul etme olasılığı yüzde 70. Şayet anlaşamazlarsa Serdar Topraktepe ile devam etmek de alternatifler arasında'' ifadelerini kullandı.