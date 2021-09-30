Mucizelere inandıran adam Ronaldo! Nefes kesen maçta Manchester United'a galibiyeti getirdi

Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Manchester United, sahasında Villareal'i 2-1 yendi. 90+5. dakikada Ronaldo'yla golü bulan Kırmızı Şeytanlar, gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Cristiano Ronaldo, Manchester United'ı sırtlamaya devam ediyor. Portekizli yıldız, Kırmızı Şeytanlar'ın Villareal'i 2-1 yendiği maçta son saniye golüyle galibiyetin mimarı oldu. MANCHESTER UNITED GERİDEN GELDİ Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, ikinci yarı da gol yağmuru yaşandı. 53. dakikada Paco Alcacer, Villareal'i öne geçiren golü attı. 60. dakikada ise Alex Telles skora eşitliği getirdi. Dakikalar 90+5'i gösterdiğinde ise Cristiano Ronaldo sahneye çıktı ve takımına galibiyeti getiren golü attı.

Son Dakika

Düşene bir tekme de Benfica'dan! Barcelona, Avrupa kupalarında yarım asır sonra bir ilki yaşadı

Hatay'da anneleriyle evde ölü bulunan 2 çocuğun babalarına ulaşılamıyor

Ödül gecesinden fotoğraflarını paylaşan Murat Yıldırım'ı hayranları tanıyamadı

HDP Eş Genel Başkanı Sancar'dan CHP'ye "Kürt sorunu" çağrısı: Gelsinler konuşalım

Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiği fotoğraf görenleri ürküttü

Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında geçen "Antikor" diyaloğu güldürdü: Seninki çok düşük

Polis müdüründen kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye: Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın