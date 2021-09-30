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Mucizelere inandıran adam Ronaldo! Nefes kesen maçta Manchester United'a galibiyeti getirdi - Son Dakika

Mucizelere inandıran adam Ronaldo! Nefes kesen maçta Manchester United'a galibiyeti getirdi

30.09.2021 00:19

Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Manchester United, sahasında Villareal'i 2-1 yendi. 90+5. dakikada Ronaldo'yla golü bulan Kırmızı Şeytanlar, gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Cristiano Ronaldo, Manchester United'ı sırtlamaya devam ediyor. Portekizli yıldız, Kırmızı Şeytanlar'ın Villareal'i 2-1 yendiği maçta son saniye golüyle galibiyetin mimarı oldu.

MANCHESTER UNITED GERİDEN GELDİ

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, ikinci yarı da gol yağmuru yaşandı. 53. dakikada Paco Alcacer, Villareal'i öne geçiren golü attı. 60. dakikada ise Alex Telles skora eşitliği getirdi. Dakikalar 90+5'i gösterdiğinde ise Cristiano Ronaldo sahneye çıktı ve takımına galibiyeti getiren golü attı.

Mucizelere inandıran adam Ronaldo! Nefes kesen maçta Manchester United'a galibiyeti getirdi

Manchester United, Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mucizelere inandıran adam Ronaldo! Nefes kesen maçta Manchester United'a galibiyeti getirdi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Mucizelere inandıran adam Ronaldo! Nefes kesen maçta Manchester United'a galibiyeti getirdi - Son Dakika
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