Muğla'da 5. Uluslararası Dalyan Açık Su Yüzme Yarışması yapıldı - Son Dakika
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Muğla'da 5. Uluslararası Dalyan Açık Su Yüzme Yarışması yapıldı

15.05.2022 18:36
Muğla'da 5. Uluslararası Dalyan Açık Su Yüzme Yarışması yapıldı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde düzenlenen 5. Uluslararası Dalyan Açık Su Yüzme Yarışması'nda 478 sporcu mücadele etti.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde düzenlenen 5. Uluslararası Dalyan Açık Su Yüzme Yarışması'nda 478 sporcu mücadele etti.

Ortaca Belediyesi ile Dalyan Turizm Tanıtım Sosyal Gelişim ve Eğitim Vakfınca (TUSEV) Dalyan Mahallesi'ndeki İztuzu Plajı'nda düzenlenen organizasyon, "Carettalarla Yüzüyoruz" temasıyla gerçekleştirildi.

Yarışmaya, kadın ve erkeklerde bin 500, 2 bin 500 ve 5 bin metrelik parkurlarda 25'i yabancı, 6'sı özel gereksinimli 478 sporcu katıldı.

Yarışmanın startı Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Arif Yalılı ve protokol tarafından verildi.

Sporcular, teknelerle Dalyan kanalından İztuzu Plajı'na ulaştı. Plajda ısınma hareketleri yapan yarışmacılar, startla birlikte organizasyonun keyfini çıkardı. Uzaktan kumandalı can yeleği ise jandarma tarafından ilk kez denize indirildi.

Yarışmacılara günün anısına madalya ve katılım belgesi verildi. Dereceye girenlere ödülleri törenle dağıtıldı.

Yarışmaya katılan milli yüzücü Emre Öztürk, organizasyona ikinci kez katıldığını ve ikisinde de birinci olduğunu söyledi.

Suyun mayıs ayına rağmen çok güzel olduğunu ifade eden Emre Öztürk, "Yüzerken kaplumbağaları gördüm ve çok mutlu oldum. Tekrar gelmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Yarışmaya dördüncü kez katılan Kadriye Karakuş da bölgenin denizi ve doğasının harika olduğunu ve organizasyonda arkadaşlarıyla beraber kulaç atma fırsatı bulduğunu kaydetti.

Organizasyona katılan Şükrü Pakiş ise emekli olduktan sonra yüzmeye profesyonel olarak başladığını anlattı.

Türkiye'de yapılan açık su yarışlarına katıldığını, Fırat Nehri'nde yüzdüğünü aktaran Pakiş, "Nerede açık su yarışı varsa hepsinde olmaya çalışıyoruz. Türkiye'miz bu konuda bir cennet. Ben herkesi belli bir yaştan sonra aktivite olarak yüzmeye ve buna benzer sporlara beklerim. Önemli olan sevdiklerimizle, dostlarımızla birlikte olmak. Kürsü de nasip olursa o da güzel bir olay. Ama beraberlik ruhu çok güzel." ifadelerini kullandı.

Engelli yüzücü Cenk Pekoğlu da çok mutlu olduğunu ifade etti.

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Dalyan, Yüzme, Muğla, su, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Muğla'da 5. Uluslararası Dalyan Açık Su Yüzme Yarışması yapıldı - Son Dakika


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