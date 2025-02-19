Muhabirin canlı yayında sorduğu soru Hacıosmanoğlunu fena kızdırdı - Son Dakika
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Muhabirin canlı yayında sorduğu soru Hacıosmanoğlunu fena kızdırdı

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı orta hakemin yöneteceğini açıklayan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bir muhabirin ''Yabancı hakemden Türk hakeme dönüş ihtimali var mı?' sorusuna sert çıktı. Hacıosmanoğlu, ''Burası ciddi bir müessese. Ciddi sorarsanız karşılığını alırsınız. Ciddi soru soracaksınız!'' dedi.

19.02.2025 13:36  Güncelleme: 13:47
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakkında basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"CİDDİ SORU SORACAKSINIZ"

Derbiyi yabancı bir orta hakemin yöneteceğini açıklayan Hacıosmanoğlu, sorulan bir soru sert tepki gösterdi. Hacıosmanoğlu, muhabirin sorduğu "Yabancı hakem yönetecek dediniz. Sosyal medyada inanılmaz bir baskı olduğu söyleniyor size. Yabancı hakemden Türk hakeme dönüş ihitmali var mı?" şeklindeki soruya, "Bunu soru olarak kabul etmiyorum güzel kardeşim. Burası ciddi bir müessese. Ciddi sorarsanız karşılığını alırsınız. Ciddi soru soracaksınız!" yanıtını verdi.

"KENDİ ARAMIZDA OLAN KONUŞMA"

" Dursun Özbek'in Divan Kurulu'nda açıklaması oldu. Açıklamadan sonra konuşmak istediniz mi?" sorusunu da yanıtlayan Hacıosmanoğlu, "Divan toplantısından sonra kendisi beni aradı. Özel konuşmaları burada size mi anlatacağım, kendi aramızda olan konuşma. Galatasaray camiasına, tüm camialara saygımız var. Dursun Başkan da 10 seneden beri tanıdığım, aynı dönemde başkanlık yaptığım birisidir" dedi.

Muhabirin canlı yayında sorduğu soru Hacıosmanoğlunu fena kızdırdı

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muhabirin canlı yayında sorduğu soru Hacıosmanoğlunu fena kızdırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Fatih Çiftçi:
    Ciddi dediği müesseseyi Ali Koç'un emrine vermiş bir başkansınız. Gazetecileri fırçalayarak duruş olmaz duruş bütün takımlara eşit mesafede durarak olur yazıklar olsun derhal istifa et 117 40 Yanıtla
  • celal ödemiş:
    Ciddi mi? Müessese mi? Muhabir on numara soru sormuş. Sen sezon başından beri ne dediysen hepsini değiştirdin ne ciddiyet nede bir müessese gördük. Muhabir işini on numara yapmış ama, karşındakini kendisi kadar işini ciddi yapan biri olmayınca sinirlendirmiş. 104 17 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Derbide hakem Ali koç olacak Var Hakemide Acun olacak diyecek diye çok korktum. 67 16 Yanıtla
  • Muhammedd:
    Kaliteli yabancı istiyoruz kaliteli! En üst ligdelerde başarıyla yöneten, torpilsiz ve adı skandallara karışmamış hakem! ceferin koc acun ataması, kötü hakem istemiyoruz! 72 11 Yanıtla
  • Göztepeli:
    kocunun verdiği emirleri okumaya çalıştı, okumayı da çok iyi beceremedi :)) 59 16 Yanıtla
  • Deniz Kemal:
    Mesele yabancı hakem değil. Avrupa liginde yabancı hakemlerle en çok sarı kart gören takım FB. GS zaten yabancı hakem istiyor. Ama koc ve acunun atamasıyla gelen, uefa başkanının vatandaşı kötü ve skandalları bitmeyen hakemi ülkemize sokmak; ülkemizi daha kötü göstermektir. Başka hakem mi kalmadı, neden kötü ve şaibeliyi getiriyorsunuz? 58 15 Yanıtla
  • RAMAZAN KARAMAN:
    Sayın osmanoğlu sizce tff nin ciddi bir müesese olduğuna inanıyomusun ciddi bir müesese olsaydı ne var hakemi nede orta hakem yabancı olmazdı karar merci tff yabancı hakem yok diyip Türk hakemlerinide onurlandırırdınız ama siz ne yaptınız fener bahçeye boyun eğdiniz birde ciddi müeseseden bahsediyosunuz spor severler aptal değil başkan sizin yapacağınız en iyi hizmet Türk futbolunun yakasından bir an önce düşmek ... 52 7 Yanıtla
  • Ramazan Ertaş:
    Mafyadan Tff başkanı yaparsanız. Türk futboluda böyle olur. Hükümet ne ki kurumları iyi olsun 37 9 Yanıtla
  • Apple User:
    sen ne kukla bir karaktermişsin Fenerasyon. diye boşuna demiyoruz ama sen Mayıs ayında o kupayı Ali Samiyen de verirken göreceğim şeklini şemalini !!!unutmayın BABANIZ GALATASARAY 10 3 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Fenerbahçe buna'da bir kılıf uydurur'sa bu Fenerbahçe'ye iyi bir kılıf uydurmak gerekecek. 5 5 Yanıtla
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