Muleka'dan 9 maçta 9 gol - Son Dakika
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Muleka'dan 9 maçta 9 gol

17.04.2022 22:36
Muleka'dan 9 maçta 9 gol

Kasımpaşa'nın bu sezon devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Jackson Muleka, forma giydiği 9 maçta 9 gol, 3 asiste imza attı.

Kasımpaşa'nın bu sezon devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Jackson Muleka, forma giydiği 9 maçta 9 gol, 3 asiste imza attı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Adana Demirspor'u 4-0 mağlup eden Kasımpaşa'da Jackson Muleka'nın performansı dikkat çekiyor. Bu galibiyetle 44 puana ulaşan Paşa, son 6 maçta 5. galibiyetini elde ederken Demokratik Kongolu forvet de bu süreçte takımı adına önemli rol oynadı. İlk olarak 13 Şubat'ta Alanyaspor maçında forma giyen Muleka, 1 gol 1 asistle oynadığı maçta takımına 1 puan kazandırmıştı. Göztepe maçında 2 gole imza atan Muleka; Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Karagümrük maçlarında da 1 gol attı. Bugün oynanan Adana Demirspor karşılaşmasında da 2 gol, 1 asistlik performansla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

22 yaşındaki forvetin gol attığı karşılaşmalarda Kasımpaşa, 16 puan toplarken yalnızca Fenerbahçe maçında mağlup olarak sahadan ayrıldı.

Muleka, bu sezon Belçika Ligi'nde ise 19 karşılaşmada 2 kez fileleri havalandırmıştı. - İSTANBUL

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Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Muleka'dan 9 maçta 9 gol - Son Dakika
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