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G.Saray maçında topa tutulan Belhanda'ya Murat Sancak'tan olay sözler: Böyle devam ederse çıkart - Son Dakika
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G.Saray maçında topa tutulan Belhanda'ya Murat Sancak'tan olay sözler: Böyle devam ederse çıkart

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak katıldığı bir programda Galatasaray-Adana Demirspor maçındaki performansıyla büyük eleştiri alan Belhanda hakkında konuştu. Bazı futbolcuların eski takımlarına karşı duygusal olduğunu söyleyen Sancak, "Ben Montello hocaya da söylemiştim, o oyuncuları o takımlara karşı oynandığı zaman oynatma demiştim. Montella iyi hatırlar. Şimdi ben Belhanda ile ilgili Serkan hocaya devre arasında 'Bak böyle devam ederse 50. dakikada olursa çıkart' diye söyledim" ifadelerini kullandı.

16.12.2023 - 12:47,  Güncelleme: 13:36
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Süper Lig'in iddialı takımlarından olan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak katıldığı programda Galatasaray'dan transfer edilen futbolcular hakkında olay sözler sart etti.

"ONDAN SONRA ONYEKURU'YU SATTIM"

Onyekuru'nun geçen sene gündem olan görüntüsüne değinen Sancak, "Maçtan sonra Galatasaray kalecisiyle haşır neşir olmuştu" diyen Sancak, "Ondan sonra Onyekuru'yu sattım zaten. Soyunma odasında ağzıma geleni söylemiştim ona. Benden ekmeği yiyorsun, buraya ihanet edemezsin" dedi.

"BÖYLE DEVAM EDERSE ÇIKART"

Bu sezon oynanan Galatasaray-Adana Demirspor maçı için de konuşan ve eski takımlarına karşı mücadele eden futbolcular için teknik direktörleri uyardığını söyleyen başkan, "Hatta ben Montello hocaya da söylemiştim, o oyuncuları o takımlara karşı oynandığı zaman oynatma demiştim. Montella iyi hatırlar. Şimdi ben Belhanda ile ilgili Serkan hocaya devre arasında 'Bak böyle devam ederse 50. dakikada olursa çıkart' diye söyledim. Çıkarttı netice itibarıyla" ifadelerini kullandı.

G.Saray maçında topa tutulan Belhanda\'ya Murat Sancak\'tan olay sözler: Böyle devam ederse çıkart
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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Adana Demirspor, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: G.Saray maçında topa tutulan Belhanda'ya Murat Sancak'tan olay sözler: Böyle devam ederse çıkart - Son Dakika
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