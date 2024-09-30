Murat Sancak'tan olay tweet: 50 milyon eurosu olan bana ulaşsın - Son Dakika
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Spor

Murat Sancak'tan olay tweet: 50 milyon eurosu olan bana ulaşsın

Murat Sancak\'tan olay tweet: 50 milyon eurosu olan bana ulaşsın

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, Bodrumspor'a karşı alınan mağlubiyet sonrası taraftarların eleştirilerine yanıt verdi. ''50 milyon eurosu olan hemen bana ulaşsın, devredeceğim'' şeklinde bir tweet atan Sancak, taraftarlara olan tepksisini dile getirdi.

30.09.2024 15:38
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Transfer tahtası açılmayan Adana temsilcisi, Süper Lig'in 7. haftasında Bodrumspor FK'ya 3-1 mağlup oldu. 6 yenilgi, 1 beraberlikle son sıraya demir atan Adana Demirspor'da taraftarlar tepkili.

BAŞKANA TEPKİ YAĞIYOR

Adana Demirspor'un taraftar grubu olan "Şimşekler" dün yaptığı paylaşımda Başkan Murat Sancak'ı hedef alarak "Ya hallet, ya devret" ifadelerini kullandı. Başkanı Sancak sosyal medya hesabından tepkilere sert cevap verdi.

"50 MİLYON EUROSU OLAN BANA ULAŞSSIN"

Sancak'ın paylaşımında, "50 milyon Euro'su olan hemen bana ulaşsın, devredeceğim; söz, yoksa herkes işine baksın. Bu takımı bırakmayacağım, hele ki bu durumdayken, kimse beklemesin. Sene sonu ola hayrola. O ellerini ovuşturanlara da söylüyorum; kulübün ve takımdaki oyuncuların üzerinden elinizi çekin" ifadeleri yer aldı.

İşte Sancak'ın o tweeti;

Murat Sancak'tan olay tweet: 50 milyon eurosu olan bana ulaşsın

Adana Demirspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Murat Sancak'tan olay tweet: 50 milyon eurosu olan bana ulaşsın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Burak Öztürk:
    40 M€ ya anlaşalım başkan 25 3 Yanıtla
  • Adem GS:
    50 milyonu Eurosu olan sana niye ulaşsın ki. 25 3 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Yaa başkan bir 50 milyon euro'su olan'da bana lazım ikinciyi bulursan bana gönder.)))) 23 3 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    Madem mavi simsekleri bu kadar seviyorsun, koşa kosa başkan oldun. neden verdiğin parayı geri istiyorsun .kim dedi sana bol keseden transfer yap diye. kimse sordun show yaparken.. 11 7 Yanıtla
  • Mehmet C:
    Baskan hep pshali transferler yapti simdiye ksdar,para bitti,transfer yapamiyor,isi zor.Kendisi cok iyi insan,böyle kisileri kaybetmek üzücü olur. 12 4 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    sen o takımın başkanı olurken 50 milyon mu verdin de şimdi istiyorsun? bu borcu sen yaptın sen temizliyeceksin, Yok öyle 3 kuruşa 5 köfte bol keseden dağıtıp boş transferler yapmayacaktın 11 5 Yanıtla
  • BARAN DEMİR:
    Tüh ! Bende de 49 milyon 999 bin 999 euro var! Nasıl alayım !! 10 4 Yanıtla
  • Serkan Beyhan:
    Volkan demireli getirin paraya gerek kalmaz 4 8 Yanıtla
  • Cüneyt Bsğdat:
    Tank palet aşınır 50 tane!!! 8 3 Yanıtla
  • Ramadan Svs:
    2 katrilyonun olsa sana niye sana ulasiyim 6 2 Yanıtla
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