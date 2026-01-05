Musaba 11'de oynayacak mı? Domenico Tedesco'dan cevap - Son Dakika
Musaba 11'de oynayacak mı? Domenico Tedesco'dan cevap

Musaba 11\'de oynayacak mı? Domenico Tedesco\'dan cevap
05.01.2026 19:27  Güncelleme: 20:36
Musaba 11\'de oynayacak mı? Domenico Tedesco\'dan cevap
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde yapılacak Fenerbahçe-Samsunspor maçı öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tedesco, Samsunspor'a karşı daha önce kötü bir maç çıkardıklarını belirterek, Musaba'nın ilk 11'de oynayıp oynayamayacağı hakkında soruya cevap verdi. İtalyan hoca, ''Bu kararı akşam vereceğim. İlk izlenimlerimiz kendisiyle ilgili iyi. Çok antrenman yapma şansı olmadı ve ama ligi ve Samsunspor'u iyi biliyor.'' ifadelerini kullandı

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde yarın yapılacak Fenerbahçe- Samsunspor maçı öncesi basın toplantısı düzenlendi. Karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Yeni Adana Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamada bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, iyi ve organize bir takımla karşılaşacaklarını belirtti.

'BU MAÇ İÇİN HAZIRIZ'

Organizasyonda bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren genç teknik adam, "Burada olduğumuz için mutluyuz. Samsun'a karşı 1 maç oynadık ve en iyi maçımız değildi. Açık söylemek gerekirse iyi ve organize bir takıma karşı kötü bir maç çıkarmıştık. Thomas harika bir iş çıkarıyor. Bizler için iyi bir test olacaktır. 2-3 gün idmanla nerede olduğumuzu anlamak çok mümkün değil ama bu araya ihtiyacımız vardı. İyi bir maç olacak ve bizler de bu maç için hazırız." ifadelerini kullandı.

Musaba 11'de oynayacak mı? Domenico Tedesco'dan cevap

'BURAYA GELME SEBEBİMİZ KAZANMAK'

Kazanmanın kendilerine sezonun devamı için ekstra güç vereceğini aktaran 40 yaşındaki çalıştırıcı, "Kazanmak her zaman iyidir. Her zaman size yardımcı olur. İlk geldiğimizde söylemiştim galibiyetlerin yerini hiçbir şey alamaz. Bizi birbirimize bağlayan en önemli şey galibiyetler. Buraya gelme sebebimiz yarınki maçı kazanmak. Kazanmak ekstra bir güç olur ama olmazsa da yolumuza devam edeceğiz."

Musaba 11'de oynayacak mı? Domenico Tedesco'dan cevap

'İLK İZLENİMLERİM İYİ'

Tedesco, yeni transferleri Anthony Musaba'nın durumuna ilişkin soruya "Oynayıp oynamayacağı yönündeki kararımı göreceğiz. Bu kararı akşam vereceğim. İlk izlenimlerimiz kendisiyle ilgili iyi. Çok antrenman yapma şansı olmadı ve ama ligi ve Samsunspor'u iyi biliyor. Bu maçı oynamanın Fenerbahçe için önemini biliyor." şeklinde yanıt verdi.

Samsunspor, Fenerbahçe, Süper Kupa, Turkcell, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Musaba 11'de oynayacak mı? Domenico Tedesco'dan cevap - Son Dakika

SON DAKİKA: Musaba 11'de oynayacak mı? Domenico Tedesco'dan cevap - Son Dakika
