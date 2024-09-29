Muslera'dan kafa karıştıran paylaşım! Herkes aynı yorumu yapıyor - Son Dakika
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Muslera'dan kafa karıştıran paylaşım! Herkes aynı yorumu yapıyor

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Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, 3-3 beraberlikle sonuçlanan Kasımpaşa maçının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Muslera'nın "Az kaldı" notuyla birlikte bir kum saatine yer verdiği mesaj Galatasaray taraftarlarının "Takıma veda ediyor" yorumunda bulunmasına neden oldu.

29.09.2024 12:43  Güncelleme: 12:53
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Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa karşısında 3-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılan Galatasaray, sezonun ilk puan kaybını yaşadı.

KUM SAATİ SİMGESİ KULLANDI

Sarı kırmızılı takımın kaptanı Muslera, bu maçın ardından Instagram hesabında "Az kaldı" notuyla birlikte bir kum saati simgesi paylaştı.

Muslera'dan Kasımpaşa maçı sonrası kafa karıştıran paylaşım

BÜYÜK MERAK UYANDIRDI

38 yaşındaki Uruguaylı file bekçisinin bu paylaşımı, Galatasaray taraftarları arasında büyük bir merak uyandırdı. Muslera'nın bu hamlesini çok sayıda kişi "Takıma veda ediyor" şeklinde yorumladı.

Muslera\'dan kafa karıştıran paylaşım! Herkes aynı yorumu yapıyor

Galatasaray, Kasımpaşa, Muslera, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muslera'dan kafa karıştıran paylaşım! Herkes aynı yorumu yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • ferhat eser:
    memet gitti 5sarayda yaprak dökümü başladı hepsi gidici 52 102 Yanıtla
    Cemal Hekim:
    FERHAT ha boş TENEKE ha sen aranızda hiç fark yok 2 0
    Ali Saruhan:
    Feratasalağa basma butonu 0 1
    engin Okuyan:
    cok beklersin inonude size bi kayalimda yaprak dokumunu gor 0 0
    Ali Arat:
    iste kapasitesi bu kadar olan birinin yorumu bu. memet gitti fiyor. mehmet sizin evde ferros annenize saygilar sunuyor 0 0
  • Alpi:
    5. Yıldız için söylüyor .mayıslar bizimdir 106 43 Yanıtla
    Kubilay Dönmez:
    Mayıslar Hakemlerin.. 0 1
  • V. A.:
    Bırak futbolu da kurtulalım sen den be yeterrr.. 43 102 Yanıtla
  • Y:
    Sonsuza kadar arkandayız Kaptan Kuşlara karşı alacağın çok kupa var bu ligde Sen bizim canımızsın 85 38 Yanıtla
  • Muhammed Korkavuş:
    ferat bak senin için iyi haber kanaryasalagı 77 32 Yanıtla
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SON DAKİKA: Muslera'dan kafa karıştıran paylaşım! Herkes aynı yorumu yapıyor - Son Dakika
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