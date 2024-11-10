Muslera, Mourinho'ya kapıyı gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Muslera, Mourinho'ya kapıyı gösterdi

Muslera, Mourinho\'ya kapıyı gösterdi

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Türk futboluyla ilgili açıklamalarını eleştirdi. Mourinho'nun Türk futboluna hakaret ettiğini belirten tecrübeli kaleci, ''Bakıyoruz, 4 ay önce gelmiş bir teknik direktör birçok şey söylüyor, Türk futbolunu kötülüyor. İstemiyorsa gidebilir'' dedi.

10.11.2024 20:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın Uruguaylı kaptanı Fernando Muslera, Samsunspor'u 3-2 yendikleri maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Türk futboluyla ilgili sözlerine tepki gösterdi.

"SAMSUNSPOR MÜKEMMEL"

Mücadeleyi değerlendiren Muslera, "Öncelikle takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok büyük bir haftaydı bizim için, iki büyük maç oynadık ve kazandık. Samsunspor sezona mükemmel başladı, mükemmel götürüyorlar." ifadelerini kullandı.

"TÜRK FUTBOLUNA HAKARETLER EDİYOR"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun sözlerine tepki gösteren Uruguaylı eldiven, "Beni üzen şey ise bütün bu mutluluklar arasında iken diğer takımlardan bazı insanların söylediği şeyler, Türk futboluna yapılan hakaretler ve bazı hakemlerin de bana şahsi olarak saldırıyor olması. 14 yıldır ilk defa bu şekilde konuşma yapma zorunda hissediyorum kendimi. Ceza sahası içinde karışamıyorum, müdahil olamıyorum. Ben Samsun oyuncusuna bir şey demiyorum, Samsun oyuncusu kızıyor, el hareketleri yapıyor ama bense en ufak bir şeyde sarı kart görüyorum. Herkese saygı gösterdim ben burada olduğum süre içerisinde, herkesten saygı bekledim, o kadar." dedi.

"İSTEMİYORSA GİDEBİLİR"

Muslera, "14 yıl içerisinde 17 tane kupa kazandım ben. Buranın tarihinde benden başka kimse kazanmadı bu kadar. Benim yaptığım şeyleri, Türk futboluna olan katkılarımı düşünürseniz benim sürekli olarak Türk futbolunu ilerletme gibi bir düşüncem var. Bakıyoruz, 4 ay önce gelmiş bir teknik direktör birçok şey söylüyor, Türk futbolunu kötülüyor. İstemiyorsa gidebilir. Böyle şeyler söylüyor, ona hiç kimse bir şeyler söylemiyor. Artık ona da birilerinin bir şeyler söylemesi gerekiyor." açıklamasını yaptı.

"BİRAZ DAHA TARAFSIZ BAKILMASI GEREK"

Uruguaylı kaleci, "Türk futbolunu ileriye götüren, Avrupa'da temsil eden insanların biraz daha kollanması, biraz daha en azından tarafsız bir şekilde bakılması gerektiğine inanıyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Jose Mourinho, Galatasaray, Fenerbahçe, Muslera, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muslera, Mourinho'ya kapıyı gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Ahmet Avşar:
    Sen bu ülkeye gelmiş en efendi ve en ahlaklı futbolcusun krall .. Kendi ülkesinde futbol oynayıpta ülke futboluna sen kadar sahip çıkan bir Allahın kulu yok şu memlekette.. Helal olsun sana .. 114 15 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü:
    Kaptan vurdu goooool oldu Ama tazminatı almadan Kadıköy’den şişliye bile gitmez 73 9 Yanıtla
  • agrasif laz:
    DEN KİMSİN BİLADER 6 46 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Al İşte Salak Salak Manşet 14 17 Yanıtla
  • Alpi:
    DOĞRU SÖYLEMİŞ 24 4 Yanıtla
  • Fatma Öztürk:
    Mourinho gibi bir dünya devinin bu hallere düşmesi çok acı. Her söylemi, kendini 1 adım daha geriye götürüyor, ligi bitirmeden gideceğini herkes biliyor, Muslera doğr söylemiş. 12 1 Yanıtla
  • Ercan Soykök:
    Kayırın bizi diyor son cümlede çapsız 2 4 Yanıtla
  • YAŞAR Yıldız:
    sen kimsinki kapıyı gösteriyorsun ŞİKECİLER 0 0 Yanıtla
  • Seydi Bağdat:
    Bizde ne yapalım diye senden haber bekliyorduk fonunu sktiğm sana kaldı fenerin hocasının ne yapacağına karar vermek sinsi kumarcı seni 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:04 Fenerbahçe, Sivasspor’u 4-0 yendi Fenerbahçe, Sivasspor'u 4-0 yendi
20:47 Narin’in babası açık açık katili söyledi: Mahkemede o hariç herkes ağladı Narin'in babası açık açık katili söyledi: Mahkemede o hariç herkes ağladı
20:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çankaya Köşkü’nü de Külliye’yi de kullanmaya devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çankaya Köşkü'nü de Külliye'yi de kullanmaya devam edeceğiz
19:01 Erdoğan’dan Kabine sonrası “kayyum“ mesajı: Türkiye’nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok Erdoğan'dan Kabine sonrası "kayyum" mesajı: Türkiye'nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok
16:48 Netanyahu’nun özel kalem müdürüne şantaj suçlaması Netanyahu'nun özel kalem müdürüne şantaj suçlaması
15:14 Narin davasında “cumartesi“ detayı tv100 muhabiri açıkladı Narin davasında "cumartesi" detayı! tv100 muhabiri açıkladı
15:01 Polis oldu, babasının katilini 25 yıl sonra yakaladı Polis oldu, babasının katilini 25 yıl sonra yakaladı
14:25 Merve Aydın, Survivor’a doymadı: 10 kere de olsa 10 kere giderim Merve Aydın, Survivor'a doymadı: 10 kere de olsa 10 kere giderim
14:07 İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ı zora sokan soru: O böcekler suda yaşamaz, nasıl oldu İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ı zora sokan soru: O böcekler suda yaşamaz, nasıl oldu?
14:03 Tesisatçıya ait kimyasal yüklü araç infilak etti: Ortalık savaş alanına döndü Tesisatçıya ait kimyasal yüklü araç infilak etti: Ortalık savaş alanına döndü
13:59 Ankaralı Turgut’un sağlık durumu hakkında kızından yeni açıklama Ankaralı Turgut'un sağlık durumu hakkında kızından yeni açıklama
13:54 Sondaj çalışmaları başladı Her an yeni bir müjde gelebilir Sondaj çalışmaları başladı! Her an yeni bir müjde gelebilir
13:49 Türkiye Havalimanlarında yolcu sayısı 198 milyonu aştı Türkiye Havalimanlarında yolcu sayısı 198 milyonu aştı
13:41 Narin Güran duruşmasında mahkeme başkanı üzerindeki cübbeyi çıkardı Narin Güran duruşmasında mahkeme başkanı üzerindeki cübbeyi çıkardı
13:39 Yedieminde büyük değişiklik Sahipleri almazsa devlet satışa çıkaracak Yedieminde büyük değişiklik! Sahipleri almazsa devlet satışa çıkaracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2024 21:16:27. #1.13#
SON DAKİKA: Muslera, Mourinho'ya kapıyı gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.