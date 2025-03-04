Muslera'nın Kasımpaşa maçı sonrasındaki soyunma odası konuşması ortaya çıktı - Son Dakika
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Muslera'nın Kasımpaşa maçı sonrasındaki soyunma odası konuşması ortaya çıktı

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Lider Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalmasının ardından Fenerbahçe'nin de kazanmasıyla aradaki puan farkı 4'e düştü. Sarı-kırmızılılarda kaptan Muslera, karşılaşma sonrasında takımı karşısına aldı. Tecrübeli eldivenin soyunma odasında takım arkadaşlarına yaptığı konuşma ortaya çıktı.

04.03.2025 16:06
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 2 kez öne geçmesine rağmen Kasımpaşa ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin de Antalyaspor'u 3-0 yenmesiyle zirvedeki puan farkı 4'e indi. Bu durum sarı-kırmızılılarda krize neden olurken, kaptan Fernando Muslera'nın karşılaşma sonrası soyunma odasıunda arkadaşlarına yaptığı konuşma ortaya çıktı.

"NASIL BİR TAKIM OLDUĞUMUZU HATIRLAYALIM"

Galatasaray'da Kasımpaşa beraberliği ve son dönemde alınan sonuçlar nedeniyle takım içerisinde toplantı yapıldı. Sarı kırmızılıların tecrübeli kaptanı Fernando Muslera, Kasımpaşa maçı sonrası soyunma odasında takım arkadaşlarına bir çağrı yaptı. Sporx'te yer alan habere göre; Muslera, "Hemen kendimizi toparlayalım ve nasıl bir takım olduğumuzu hatırlayalım" dedi.

"ŞAMPİYONLUK BİZE BAĞLI"

38 yaşındaki Uruguaylı kaleci, sözlerinin devamında "Şampiyonluk hala bizim göstereceğimiz performansa bağlı. 4 puan avantajımız devam ediyor. Bu ligde tüm maçları kazanacak güce ve kaliteye sahibiz. Yeter ki yeteneklerimize inanalım ve konsantre olalım" ifadelerini kullandı.

TAKIM ARKADAŞLARI ALKIŞLADI

Galatasaraylı futbolcular da Muslera'nın bu konuşmasını baştan sona dikkatle dinledi. Sarı-kırmızılı takımın yıldızları, daha sonra kaptanlarının sözlerine alkışlarla karşılık verdi.

Muslera\'nın Kasımpaşa maçı sonrasındaki soyunma odası konuşması ortaya çıktı

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Muslera, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muslera'nın Kasımpaşa maçı sonrasındaki soyunma odası konuşması ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Engin Kurban:
    paralar Seçil erzana demiştir 65 59 Yanıtla
  • Vahap Kirkor:
    Penaltıya yoğunlaşalım beyler demiş olabilir. 69 50 Yanıtla
  • Emre Erdem:
    yalan konuşmayın maç bittiğinde puan farkı 7 idi 4 puanlık avantajımız devam ediyor demiş :)) 47 7 Yanıtla
  • mesut:
    Fetullah Gülen Yani Fetö Terör Örgütüdür 35 10 Yanıtla
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