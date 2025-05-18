Muslera şampiyonluk maçında penaltı attı - Son Dakika
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Muslera şampiyonluk maçında penaltı attı

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Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor'u ağırladı ve 3-0'lık galibiyetle 25. şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray'ın gollerini Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve penaltıdan Muslera kaydetti. Bu sonuçla Galatasaray, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu garantiledi ve 5. yıldızını takmayı başardı.

18.05.2025 21:22
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Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Kayserispor'u konuk etti. Karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan Okan Buruk'un öğrencileri bitime 2 hafta kala 25. şampiyonluğu ilan ederek 5. yıldızı taktı. Maçta sarı-kırmızılıların 3. golünü penaltıdan Muslera kaydetti.

MUSLERA PENALTIDAN ATTI

Karşılaşmanın son dakikalarında Galatasaray VAR incelemesi ile penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen deneyimli file bekçisi Muslera hata yapmadı ve skoru 3-0'a getirdi. Maç bu sonuçla bitti. Muslera daha önce 2011-2012 sezonunda da Manisaspor maçında da penaltıdan gol atmıştı.

ASLAN ŞAMPİYON OLDU, 5. YILDIZI TAKTI

Mücadelenin ikinci yarısında da sarı-kırmızılıların büyük üstünlüğü vardı. Zaman zaman Kaysersipor atakları olsa da konuk ekip farkı indirmeyi başaramadı. Galatasaray'ın gol yollarında çok etkili olduğu dakikalar olsa da skor değişmedi ve Aslan sezonu şampiyon olarak tamamladı. Sarı-kırmızılılar 25. şampiyonluğunu ilan ederek 5. yıldızı da takmaya hak kazandı.

Muslera şampiyonluk maçında penaltı attı
Görüntü: beIN SPORTS
Muslera şampiyonluk maçında penaltı attı
Görüntü: beIN SPORTS

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Golün ardından kulübedeki futbolcular dahil, 38 yaşındaki kaleciye koştu ve golün sevincini birlikte yaşadı. Uruguaylı kaleci attığı gol sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.

DAHA ÖNCE DE ATMIŞTI

Fernando Muslera daha önce Süper Lig'de 2011-2012 sezonunda 8 Nisan 2012 tarihinde deplasmanda oynadıkları Manisaspor karşılaşmasında da yine penaltıdan gol kaydetmişti. Muslera böylece Galatasaray kariyerinde 2. gol sevincini yaşadı.

Muslera şampiyonluk maçında penaltı attı

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray, Kayserispor, Muslera, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muslera şampiyonluk maçında penaltı attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Deniz Kisa:
    Konya dan selamlar GALATASARAY 6 4 Yanıtla
  • AHMET YILDIZHAN:
    büyüksün krallll benim için Galatasaray efsanesisin 4 3 Yanıtla
  • mehmet:
    FETONUN KOPEGİSİN GAVATSARAY 0 0 Yanıtla
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