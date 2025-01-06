Muslera ve Torreira\'dan Acun Ilıcalı\'ya \'\'aktör\'\' göndermesi

Spor

Galatasaray'ın son idmanında Fernando Muslera, Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz gün yaptığı açıklamaya göndermede bulundu.

"KIVANÇ BURADA AKTÖR"

Uruguaylı kaleci, yanında yürüyen Torreira'yı gösterek kameralara "Kıvanç burada aktör, yeni aktör Kıvanç…" dedi.

ACUN ILICALI NE DEMİŞTİ?

Acun Ilıcalı dün akşam Hatayspor maçından sonra Torreira hakkında, "Biz bir mücadele içindeyiz. Adaletsizlik olur ama bu kadar mı olur, hayret içindeyim. Torreira'nın pozisyonu... Torreira iyi aktör. Dikkat edin orada göğsünü tutuyor, eliyle çıkarıp göğsünü tutuyor. Eğitimini almış. Hakemin gözü önünde hakemi alkışlıyor, hakem de futbolcuya bakıyor. Dünyanın her yerinde sarı kart. Veremiyor. Sadece bu sene 35-40 sarı kart vermemişler. Adamın iki ayağına basana kırmızı kart vermezsen, son adamı düşürene kırmızı kart vermezsen ne olacak. Gündemimiz yarın, Türkiye'deki hakem rezaleti" ifadelerini kullanmıştı.