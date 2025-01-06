Muslera ve Torreira'dan Acun Ilıcalı'ya ''aktör'' göndermesi - Son Dakika
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Spor

Muslera ve Torreira'dan Acun Ilıcalı'ya ''aktör'' göndermesi

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Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, idmanda takım arkadaşı Lucas Torreira'yı göstererek "Kıvanç burada aktör, yeni aktör Kıvanç…" şeklinde bir açıklama yaptı. Bu açıklama, Acun Ilıcalı'nın dün akşam Torreira'ya futbol oyunu hakkında "iyi aktör" yorumuna bir yanıt olarak görüldü.

06.01.2025 16:36  Güncelleme: 16:52
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Galatasaray'ın son idmanında Fernando Muslera, Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz gün yaptığı açıklamaya göndermede bulundu.

"KIVANÇ BURADA AKTÖR"

Uruguaylı kaleci, yanında yürüyen Torreira'yı gösterek kameralara "Kıvanç burada aktör, yeni aktör Kıvanç…" dedi.

ACUN ILICALI NE DEMİŞTİ?

Acun Ilıcalı dün akşam Hatayspor maçından sonra Torreira hakkında, "Biz bir mücadele içindeyiz. Adaletsizlik olur ama bu kadar mı olur, hayret içindeyim. Torreira'nın pozisyonu... Torreira iyi aktör. Dikkat edin orada göğsünü tutuyor, eliyle çıkarıp göğsünü tutuyor. Eğitimini almış. Hakemin gözü önünde hakemi alkışlıyor, hakem de futbolcuya bakıyor. Dünyanın her yerinde sarı kart. Veremiyor. Sadece bu sene 35-40 sarı kart vermemişler. Adamın iki ayağına basana kırmızı kart vermezsen, son adamı düşürene kırmızı kart vermezsen ne olacak. Gündemimiz yarın, Türkiye'deki hakem rezaleti" ifadelerini kullanmıştı.

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Son Dakika Spor Muslera ve Torreira'dan Acun Ilıcalı'ya ''aktör'' göndermesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • VURKAÇOĞLU:
    İt ürür Galatasaray şampiyonluğa yürür 44 6 Yanıtla
  • Saim Akkuzu:
    Ağlama Acun birgün seninde olur. 26 9 Yanıtla
  • Fatma Öztürk:
    Temsil ettiğiniz makama uygun davranmazsanız karşılaşacağınız muamele bu olur, herkes her yaptığınızla her ortamda eğlenir. 33 1 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    gs taraftari da göz göre göre bu namussuzluğa destek vereyor. şerefi olmayan takımın taraftarınında şerefi olmaz 4 29 Yanıtla
  • Mustafa Elibol:
    Vay be koskoca Fenerbahçe ye bak futbolcuların ağzına sakız oldu utanın be şu düşürdüğünüz hâlden arada olmuş 8 puan yok ittiriyorlar yok hakem 3-1 yendi adamlar hakemlik ne vardı 21 1 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    gitmeeeee sana muhtaçlarrrrrr... 17 1 Yanıtla
  • Emin Erol:
    tiyatrocu lar Galatasaray tiyatro yapıyor sahtekarlık la haketmeden alınteri olmadan maç kazanıyor yüzsüzler 1 7 Yanıtla
  • erdal yıldız:
    Acun yanliş soylemiş.Aslinda kötü tiyatrocu deseydi daha iyi olurdu 2 4 Yanıtla
  • Murat Avci:
    asıl oyuncu sizlersiniz.daha dokunmadan dokuz takla atıyorsunuz 2 3 Yanıtla
  • Komutan Logard:
    Toreira Mengüç romanlar gibi olmuş. 2 kral oyuncumuz 2 3 Yanıtla
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