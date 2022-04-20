Mustafa Altındağ: "5-6 haftadır hakemlerden sıkıntımız var" - Son Dakika
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Mustafa Altındağ: "5-6 haftadır hakemlerden sıkıntımız var"

20.04.2022 18:37
Mustafa Altındağ: "5-6 haftadır hakemlerden sıkıntımız var"

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Altındağ, Altınordu mağlubiyetinin ardından, "5-6 haftadır hakemlerden sıkıntımız var" dedi.

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Altındağ, Altınordu mağlubiyetinin ardından, "5-6 haftadır hakemlerden sıkıntımız var" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında evinde Altınordu ile karşılaşan MKE Ankaragücü müsabakadan 2-3 mağlup ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Başkent ekibinin Teknik Sorumlusu Mustafa Altındağ ise şunları dedi:

"Altınordu maçına iyi hazırlanmıştık. Her şeyimizi galibiyet üzerine kuruluydu. Kazanmak istiyorduk. Kazanamadık. Oyuncularımız ellerinden geleni yaptı. Her iki takım içinde iyi maç oldu. Burada şunu söylemek istiyorum. 5-6 haftadır hakemlerden sıkıntımız var. Verilmeyen kartlarımız var. Bugüne kadar hakemlerle ilgili konuşmadık ama burada herkes emek veriyor emeklerinin karşılığını almalı. Hakemler doğru kararlar vermeli pozisyonlar incelenmeli. Koskoca şehrin hakkı yenmez. Buradan tekrar söylüyorum hakem camiası biraz daha dikkat etmeli. Kimin hakkıysa verilmeli. Kaybettik, üzgünüz. Önümüzdeki maçları en iyi şekilde değerlendireceğiz. Bir üst lige çıkacağız." - ANKARA

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Kaynak: İHA

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