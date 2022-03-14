Mustafa Muhammed ve Ömer Bayram, Gaziantep FK maçında cezalı - Son Dakika
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Mustafa Muhammed ve Ömer Bayram, Gaziantep FK maçında cezalı

14.03.2022 22:07
Mustafa Muhammed ve Ömer Bayram, Gaziantep FK maçında cezalı

Galatasaray'da Mustafa Muhammed ile Ömer Bayram, Beşiktaş derbisinde sarı kart gördü ve gelecek hafta Gaziantep FK maçında cezalı duruma düştü.

Galatasaray'da Mustafa Muhammed ile Ömer Bayram, Beşiktaş derbisinde sarı kart gördü ve gelecek hafta Gaziantep FK maçında cezalı duruma düştü.

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyordu. Sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera, Ömer Bayram ve Mustafa Muhammed, sınırda olan isimlerdi. Mücadelenin 68. dakikasında oyun çıkarken sarı kart gören Muhammed ile 86. dakikada bir pozisyonda sarı kart gören Ömer Bayram, ligin 30. haftasında deplasmanda oynanacak Gaziantep FK maçında cezalı duruma düştü. - İSTANBUL

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Galatasaray-Beşiktaş derbisini 41 bin 114 taraftar izledi Galatasaray-Beşiktaş derbisini 41 bin 114 taraftar izledi Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 Beşiktaş: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 Beşiktaş: 1 (Maç sonucu) Goller Kerem'den, asistler Muhammed'den Goller Kerem'den, asistler Muhammed'den

Gaziantep FK, Ömer Bayram, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mustafa Muhammed ve Ömer Bayram, Gaziantep FK maçında cezalı - Son Dakika


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