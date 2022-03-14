Mustafa Muhammed ve Ömer Bayram, Gaziantep FK maçında cezalı - Son Dakika

Galatasaray'da Mustafa Muhammed ile Ömer Bayram, Beşiktaş derbisinde sarı kart gördü ve gelecek hafta Gaziantep FK maçında cezalı duruma düştü.

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyordu. Sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera, Ömer Bayram ve Mustafa Muhammed, sınırda olan isimlerdi. Mücadelenin 68. dakikasında oyun çıkarken sarı kart gören Muhammed ile 86. dakikada bir pozisyonda sarı kart gören Ömer Bayram, ligin 30. haftasında deplasmanda oynanacak Gaziantep FK maçında cezalı duruma düştü. - İSTANBUL