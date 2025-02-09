Adana Demirspor sahadan çekildi, Sarıgül çılgına döndü - Son Dakika
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Spor

Adana Demirspor sahadan çekildi, Sarıgül çılgına döndü

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Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'a konuk olan Adana Demirspor, maçın 34. dakikasında sahadan çekildi. CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine, "Nereden talimat aldın çekiliyorsun?" sözleriyle tepki gösterdi.

09.02.2025 21:27  Güncelleme: 21:40
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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'a konuk olan Adana Demirspor, maçın 11. dakikasında sarı-kırmızılı ekibin kazandığı penaltı atışına tepki göstererek 34. dakikada sahadan çekildi.

CHP'Lİ MUSTAFA SARIGÜL'DEN TEPKİ

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Adana Demirspor'a tepki gösterdi. Adana Demirspor yönetimine seslenen Sarıgül, "Nereden talimat aldın çekiliyorsun?" diye sordu.

Mustafa Sarıgül'den 'çekilme' tepkisi: Adana Demirspor talimatı kimden aldın?

"NEREDEN TALİMAT ALDIN?"

Sarıgül, şu ifadeleri kullandı: "Son yıllarda böyle bir şey görmedim. Yıllardan beri futbolun içindeyim. Yöneticilik yaptım. Adana Demirspor, madem penaltı değilse o anda niye çekilmedin de 20 dakika sonra nereden talimat aldın çekiliyorsun? Adana Demirspor'un sahadan çekilmesinin nedenleri detaylı bir şekilde araştırılmalıdır."

Adana Demirspor sahadan çekildi, Sarıgül çılgına döndü

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Son Dakika Spor Adana Demirspor sahadan çekildi, Sarıgül çılgına döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (49)

  • Göztepeli:
    Önce Adana Demirspor'u finansal olarak batırdı. Şimdi de FB kongre üyesi FB lehine algı oluşturmak için Adana Demirspor ve Adana halkı kullanılarak ihanet edildi. Anadolu'yu kirli işleriniz için alet edemezsiniz. Adana Demirspor taraftarı Şimşekler açıklama yaptı ve büyük tepki gösteriyor. 206 38 Yanıtla
  • Yunus Yeniay:
    millete eğlence çıktı bu adana demir bu algıyı yarattığına pişman olacak olum siz gs ile basa çıkacak karakterde değilsiniz 127 40 Yanıtla
  • Göztepeli:
    Herkesi satılmış sanmayın. Adana Demirspor taraftarı Şimşekler açıklama yaptı ve kongre üyesi olduğu kulüp için TÜRK futboluna zarar vermeyen çalışan şahıslara büyük tepki gösteriyor. 155 9 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Peki nereden talimat geldide penaltı hediye edildi çıkın onu açıklayın 48 93 Yanıtla
    Murat DEMİRTAŞ:
    Ferhat sen Rize maçında nerdeydin !!! 12 0
    İbrahim Borinli:
    aq sen ne ayaksın yaa önceki haber'de başka yazıyorsun bırda başka yazıyorsun 6 0
    kahraman yoldaş:
    hadi penaltı degıl dıyelım alı kocun getırdıgı var hakemıde mı gormedı algı bılerek mudahale edılmedı oyun ıcınde oyun 3 0
  • ömer özdaş:
    sen kimden talimat aldın oaraziyi gs verdin babanın malımıydı 79 27 Yanıtla
  • Yusuf Taha Ocak:
    fener operasyon çekmiş sanarsın fener her sene şampiyon geçen gese gs derbisinde doğranmamış 33 62 Yanıtla
  • Bülent bayhan:
    ALİ KOÇ GALATASARAY SÜPER KUPADA ÇEKTİ TAKIMI KİMSE TINLAMADI Bİ DE ADANA'YI ÖNE SÜRDÜ 57 28 Yanıtla
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