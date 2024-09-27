Mustafa Sarıgül, silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın'ı hastanede ziyaret etti - Son Dakika
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Spor

Mustafa Sarıgül, silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın'ı hastanede ziyaret etti

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Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Serhat Akın, gece geçirdiği silahlı saldırı sonucu ayağından yaralandı. Hastanede tedavi gören Akın'ı CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ziyaret etti. Sarıgül, ziyaretini sosyal medya hesabından paylaştı ve Akın'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

27.09.2024 13:11  Güncelleme: 13:21
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Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Serhat Akın, dün gece silahlı saldırıya uğradı ve ayağından yaralandı. Hastanede tedavisi devam eden Serhat Akın'ı Mustafa Sarıgül ziyeret etti.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Serhat Akın'ı ziyaret ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Sarıgül paylaşımına, "Serhat Akın kardeşime çok geçmiş olsun.Hiçbir düşünce silahla susturulamaz" dedi.

"HİÇBİR FİKİR ASLA SİLAHLA SUSTURULAMAZ"

Sarıgül ayrıca Akın'a "Coşardın, koşardın. Müthiş bir enerjin vardı. Ama bilesin ki; seni Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı bütün sporseverler seviyor. Ve şu an Türkiye senin yanında. Çok büyük geçmiş olsun. Sen doğruları söylemeye söylemeye devam edeceksin. Şunu unutma hiçbir fikir asla silahla susturulamaz" ifadelerini kullandı.

Mustafa Sarıgül, silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın\'ı hastanede ziyaret etti

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Son Dakika Spor Mustafa Sarıgül, silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın'ı hastanede ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Oguz null:
    serhatin yerinde olsam arkamı donmezdim ne olur ne olmaz... 111 9 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    serhat sakın yüz üstü yatma :)) 63 5 Yanıtla
    Erkan Cinar:
    Nasıl birinin günahına girmek güzelmi çok karaktersizsiniz be 3 7
  • sudem meliss:
    Boş iki kişi 28 26 Yanıtla
    Gursel kalen:
    Senin kadar da boş değiller. 3 6
  • Mustafa Akçay:
    Sarıgöl adamdır 9 36 Yanıtla
  • Sedat Bezmen:
    Srıgül Ferhat eseri arıyormuş..gören duyan var mı :) 41 3 Yanıtla
  • Ferhat Demir:
    diğer ayaginida sakatliycak 24 11 Yanıtla
  • Hasan null:
    Ama serhat dikkat 27 4 Yanıtla
  • Koray:
    Ali Koç dolayli yoldan sebep çıkartıp vurdutmustur. 16 14 Yanıtla
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