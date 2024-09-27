Mustafa Sarıgül, silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın\'ı hastanede ziyaret etti

Spor

Her şey oğlu Can\'a göre ayarlanacak

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Serhat Akın, dün gece silahlı saldırıya uğradı ve ayağından yaralandı. Hastanede tedavisi devam eden Serhat Akın'ı Mustafa Sarıgül ziyeret etti.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Serhat Akın'ı ziyaret ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Sarıgül paylaşımına, "Serhat Akın kardeşime çok geçmiş olsun.Hiçbir düşünce silahla susturulamaz" dedi.

"HİÇBİR FİKİR ASLA SİLAHLA SUSTURULAMAZ"

Sarıgül ayrıca Akın'a "Coşardın, koşardın. Müthiş bir enerjin vardı. Ama bilesin ki; seni Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı bütün sporseverler seviyor. Ve şu an Türkiye senin yanında. Çok büyük geçmiş olsun. Sen doğruları söylemeye söylemeye devam edeceksin. Şunu unutma hiçbir fikir asla silahla susturulamaz" ifadelerini kullandı.