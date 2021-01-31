Mustafa Yumlu: Denizlispor bu ligde kalacak

Yukatel Denizlispor'un deneyimli savunmacısı Mustafa Yumlu, Süper Lig'in 22'nci haftasında evlerinde 2-1 kazandıkları Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kendileri için final niteliğinde bir maça çıktıklarını belirten Yumlu, "Kazanmaktan başka çaremiz yoktu. Yukarıdaki takımları yakalamak için önemli bir karşılaşmaydı. İç sahada kazanamıyorduk. Arkadaşlarımı tebrik ederim. Hepsinin ayağına sağlık. Büyük bir mücadele ve karakter ortaya koyduk. Kazanmamız gereken bir maçı kazandık. Bizim için inanılmaz derecede zor bir maç oldu. Belki çok pozisyona giremedik, çok baskı kuramadık ama önemli olan 3 puan almaktı. Rakibimize önemli pozisyon vermedik. Duran toptan basit bir gol yedik. Bugün şansımız da yanımızdaydı. Kazandığımız için mutluyuz" dedi.

33 yaşındaki stoper, bu maçı unutup Trabzonspor maçına konsantre olmaları gerektiğini ifade ederek, "Bundan sonraki her karşılaşmamız çok önemli. Bu süreçten sonra kazanma alışkanlığı edinmemiz gerekiyor. Kim olursa olsun, üst sıralardan kopmadık. Taraftarlarımızın inanç ve dualarıyla, bizim de sergilediğimiz mücadele çok önemliydi. Teknik direktörümüz Hakan Kutlu babasını kaybetti. Maçı bırakıp gidebilirdi. Büyük bir karakter ortaya koydu ve takımla birlikte oldu. Hocamıza ve ailesine başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

Takım olarak ligde kalmak için ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını vurgulayan Yumlu, "Bazen puan tablosuna bakacak yüzümüz olmuyor. Taraftarımız beklenti içinde. Ben şahsen puan tablosuna bakamıyorum. Çünkü moralim bozuluyor. Biz takım olarak gereken mücadeleyi vereceğiz. Denizlispor bu ligde kalacak. Sahada varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız" dedi.