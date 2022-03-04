Mutki Aşiretinin lideri Muhsin Bayrak, Chelsea'yi satın alıyor! Pazarlıklar başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Mutki Aşiretinin lideri Muhsin Bayrak, Chelsea'yi satın alıyor! Pazarlıklar başladı

04.03.2022 18:04

İş insanı ve Türkiye'nin en geniş ailelerinden biri Bitlisli Mutki Aşireti'nin lideri olan Muhsin Bayrak, Chelsea'yi satın almak için Rus milyarder Roman Abramovich'le masaya oturdu. Konuya ilişkin açıklama yapan Bayrak, "İmzalar için pazarlık aşamasındayız. Türk bayrağını yakında Londra'da dalgalandıracağız" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrası İngiltere'de yaptırıma uğrayan Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramovich, kulübü satma kararı aldı. Bunun üzerine harekete geçen Türk iş insanı Muhsin Bayrak, İngiliz devini satın almak için Abramovich'e ilk teklifi yaptı.

"İMZALAR İÇİN PAZARLIK AŞAMASINDAYIZ"

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Londra'da yatırımları bulunan Türk iş insanı Muhsin Bayrak, Abramoviç'in satışa çıkardığı Premier Lig Kulübü Chelsea'yi almak için teklif verdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Bayrak, "Roman Abramovich'in avukatları ile Chelsea'nin satın alma şartlarını görüşüyoruz. İmzalar için pazarlık aşamasındayız. Türk bayrağını yakında Londra'da dalgalandıracağız" dedi.

Mutki Aşireti'nin lideri Muhsin Bayrak, Chelsea'yi satın alıyor! İmzaların atılması an meselesi
Muhsin Bayrak

"PARANIN BÜYÜK KISMINI TÜRKİYE'DE ALMAK İSTİYORLAR"

Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramovich ile satın alma görüşmeleri yaptıklarını söyleyen Muhsin Bayrak, "Biz teklifimizi yaptık. Dünyada yaşanan Rusya ve Ukrayna savaşından dolayı Türkiye'yi güvenli buldukları için satış sonrası paranın büyük kısmını Türkiye'de almak istiyorlar" dedi.

Mutki Aşiretinin lideri Muhsin Bayrak, Chelsea'yi satın alıyor! Pazarlıklar başladı

MUHSİN BAYRAK KİMDİR?

Muhsin Bayrak'ın ailesi Türkiye sanayisinin önemli iş insanlarından. Aslen Bitlisli olan Muhsin Bayrak, yüksek nüfus oranıyla Türkiye'nin en geniş ailelerinden biri olan Bitlisli Mutki Aşireti'nin lideri.

YORUMLAR
500
Kiev hendek savaşına hazırlanırken, yıkılan Mariupol'da direniş devam ediyor! Kiev hendek savaşına hazırlanırken, yıkılan Mariupol'da direniş devam ediyor! Rus ordusu tarafından vurulan Ukrayna'nın en büyük nükleer santralinin yeni görüntüleri ortaya çıktı Rus ordusu tarafından vurulan Ukrayna'nın en büyük nükleer santralinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Roman Abramovich, Ukrayna, Chelsea, Savaş, Rusya, Kiev, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mutki Aşiretinin lideri Muhsin Bayrak, Chelsea'yi satın alıyor! Pazarlıklar başladı - Son Dakika


Son Dakika
18:08 Pakistan'da camiye bombalı saldırı düzenlendi: 56 kişi öldü, 194 kişi yaralandı
18:04 Hrant Dink cinayeti davasında aranıyordu! Sahte pasaportla Kırgızistan'da yakalandı
17:57 Bu gece de zam geliyor! Benzin 69, motorine ise 84 kuruş arttı
17:54 Rusya, yaptırımlara karşı yeni yöntem buldu! Çin planını devreye soktu
17:48 Putin duyurdu: Rusya-Ukrayna müzakere görüşmelerinin 3. turu hafta sonu olabilir
17:41 Beşiktaşlılar çok sinirlenecek! Gedson Fernandes'ten soyunma odasında çarpıcı itiraf
17:33 Düğün arifesinde müstakbel karısının da yer aldığı videoyu görünce düğünü iptal etti
17:23 Rakip takımın futbolcuları aynı forma altında sahaya çıkacak
17:07 Galatasaray'dan, Barcelona maçının da dahil olduğu dev paket! Fiyatı gören taraftarlar genel satışı bekliyor
17:05 SGK duyurdu! Sağlık hizmetlerinde sorun yaşamamak için adres bilgileri güncellenmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 18:16:20. #1.13#
SON DAKİKA: Mutki Aşiretinin lideri Muhsin Bayrak, Chelsea'yi satın alıyor! Pazarlıklar başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement