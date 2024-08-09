Mutlaka görmeniz lazım! Süper Lig\'de yeni sezonun ilk golü Hatayspor\'dan

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Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun açılış maçında Galatasaray ile Hatayspor karşı karşıya geldi. RAMS Park'taki ilk hafta karşılaşmasında konuk takım 1-0 öne geçti. Bu gol, Süper Lig'de sezonun ilk golü oldu.

SEZONUN İLK GOLÜ HATAYSPORLU FERNANDES'TEN

Sezonun açılış maçında Galatasaray'a konuk olan Hatayspor, 52. dakikada 1-0 öne geçti. Kullanılan kale vuruşunda kafayla indirilen top Rui Pedro'da kaldı. Rui Pedro kaleciyle karşı karşıya pozisyonda kaleciyi geçerken yerde kaldı. Arkadan gelen Joelson Fernandes topu önünde bularak boş kaleye ağlara yolladı. Bu gol Süper Lig'de yeni sezonun ilk golü olarak kayıtlara geçti.

İşte o gol;

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS