Mutlaka görmeniz lazım! Süper Lig'de yeni sezonun ilk golü Hatayspor'dan - Son Dakika
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Mutlaka görmeniz lazım! Süper Lig'de yeni sezonun ilk golü Hatayspor'dan

Mutlaka görmeniz lazım! Süper Lig\'de yeni sezonun ilk golü Hatayspor\'dan

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun açılış maçında Galatasaray ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Akdeniz ekibi, RAMS Park'taki mücadelenin 52. dakikasından Joelson Fernandes'in golüyle 1-0 öne geçti. Fernandes'in bu golü, yeni sezonun ilk golü olarak kayıtlara geçti. İşte o gol..

09.08.2024 22:37
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Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun açılış maçında Galatasaray ile Hatayspor karşı karşıya geldi. RAMS Park'taki ilk hafta karşılaşmasında konuk takım 1-0 öne geçti. Bu gol, Süper Lig'de sezonun ilk golü oldu.

SEZONUN İLK GOLÜ HATAYSPORLU FERNANDES'TEN

Sezonun açılış maçında Galatasaray'a konuk olan Hatayspor, 52. dakikada 1-0 öne geçti. Kullanılan kale vuruşunda kafayla indirilen top Rui Pedro'da kaldı. Rui Pedro kaleciyle karşı karşıya pozisyonda kaleciyi geçerken yerde kaldı. Arkadan gelen Joelson Fernandes topu önünde bularak boş kaleye ağlara yolladı. Bu gol Süper Lig'de yeni sezonun ilk golü olarak kayıtlara geçti.

İşte o gol;

Mutlaka görmeniz lazım! Süper Lig'de yeni sezonun ilk golü Hatayspor'dan
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Mutlaka görmeniz lazım! Süper Lig'de yeni sezonun ilk golü Hatayspor'dan
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Mutlaka görmeniz lazım! Süper Lig'de yeni sezonun ilk golü Hatayspor'dan
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Galatasaray, Hatayspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mutlaka görmeniz lazım! Süper Lig'de yeni sezonun ilk golü Hatayspor'dan - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Fatih Yıldız: Anıra anıra koşar şimdi koca kafa Ferhat 19 5 Yanıtla
    Galatasaray Spor kulübü: Anırsın dursun 0 1 Çağatay Kurt: :)))) çok iyi ya 0 1
  • glory phaedrus phaedrus: Max kuş ferhat eser gelip spam yapar şimdi. 0 1 Yanıtla

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