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N Kolay 43. İstanbul Maratonu - Son Dakika

N Kolay 43. İstanbul Maratonu

07.11.2021 17:10
N Kolay 43. İstanbul Maratonu

N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nda Türk sporcular arasında en iyi dereceyi erkeklerde Hüseyin Can, kadınlarda ise Dilan Atak elde etti.

N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nda Türk sporcular arasında en iyi dereceyi erkeklerde Hüseyin Can, kadınlarda ise Dilan Atak elde etti.

Dünyanın kıtalar arası koşulan tek maratonu unvanını taşıyan, Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de gösterilen maraton, 43. kez gerçekleştirildi.

Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda son bulan 42,195 kilometrelik parkuru erkeklerde 2 saat 16 dakika 1 saniyelik derecesiyle 14. sırada tamamlayan Hüseyin Can, Türk sporcular arasında zirvede yer aldı.

Organizasyonu 2 saat 17 dakika 6 saniyelik süresiyle 15. sırada bitiren Mert Girmalegesse Türk atletler arasında ikinciliği, 2 saat 18 dakika 14 saniye ile 17. basamakta yer alan Halil Yaşin ise üçüncülüğü elde etti.

Maratonu kadınlarda 3 saat 10 dakika 40 saniyelik derecesiyle 17. sırada tamamlayan Dilan Atak ise Türk sporcular arasında en iyi derecenin sahibi oldu. Organizasyonu 3 saat 14 dakika 51 saniyelik derecesiyle 18. basamakta bitiren Derya Kaya Türk atletler arasında ikinci, 4 saat 15 dakika 52 saniyelik süresiyle 19. olan Gülbahar Çetin ise üçüncü sırada yer aldı.

15 kilometrede zirvede Kenyalı atletler yer aldı

43. İstanbul Maratonu'nun 15 kilometre koşusunu erkeklerde Kenyalı atlet Victor Chepkwony, kadınlarda ise vatandaşı Naomi Chepngeno kazandı.

Erkeklerde 45 dakika 2 saniyelik derecesiyle ilk sırada yer alan Chepkwony'yi 33 saniye geriden takip eden vatandaşı Simon Muthoni ikinciliği elde etti. Türk sporcu Kenan Sarı ise 45 dakika 58 saniyelik süresiyle üçüncü oldu.

Kadınlarda 50 dakika 21 saniyelik süresiyle zirvedeki Chepngeno'nun 5 saniye gerisinde kalan Ugandalı Annet Chelangat ikinci, 53 dakika 43 saniyelik derecesiyle milli sporcu Meryem Erdoğan ise üçüncü sırada yer aldı.

İstanbul Maratonu, Hüseyin Can, Atak, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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