N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nunda kazananlar belli oldu

Erkeklerde Victor Kiplangat, kadınlarda ise Sheila Jerotich birinci oldu

Milli atlet Hüseyin Can, 36 yıldır kırılamayan rekorun sahibi oldu

Serhan TÜRK/ İSTANBUL, - N Kolay 43. İstanbul Maratonu 'nu erkeklerde Ugandalı atlet Victor Kiplangat, kadınlarda ise Kenyalı atlet Sheila Jerotich kazandı.Dünyanın kıtalar arası koşulan tek maratonu N Kolay 43. İstanbul Maratonu, 43. kez gerçekleşti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden, Anadolu Yakası 'nda başlayan yarış, Sultanahmet Meydanı'nda son buldu. 42,195 kilometrelik parkuru erkeklerde 2: 10: 18'lik derecesiyle Ugandalı atlet Victor Kiplangat kazanarak kariyerinin ilk maraton birinciliğini elde ederken; 2: 10: 23 ile Kenyalı atlet Robert Kipkemboi ikinci, 2: 10: 25 ile Ugandalı Solomon Mutai üçüncü oldu. Kadınlarda 2: 24: 15'lik derecesiyle Kenyalı atlet Sheila Jerotich birinci olurken; 2.24.21 ile Kenyalı atlet Jackline Chepngeno ikinci, 2: 24: 45 ile Etiyopyalı Ayantu Abdi ise üçüncü oldu.HÜSEYİN CAN 36 YILLIK REKORU KIRDI

N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nda mücadele eden milli atlet Hüseyin Can, 36 yıldır kırılamayan rekoru kırdı. Maratonu 2: 16.02'lik derece ile bitiren milli atlet Hüseyin Can, 1985'ten beri kırılamayan 23 yaş altı Türkiye rekorunu sahibi oldu.