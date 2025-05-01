Napoli'den Osimhen için 10 milyon euro indirim - Son Dakika
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Spor

Napoli'den Osimhen için 10 milyon euro indirim

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Napoli, Victor Osimhen'i Al-Hilal'e satmayı planlıyor. Suudi ekibinin 1 ay içerisinde ödemeyi yapması durumunda, Nijeryalı golcüyü 10 milyon euro indirimle kadrosuna katabileceği belirtildi.

01.05.2025 09:22
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Süper Lig devi Galatasaray'ın kiralık golcüsü Victor Osimhen, gelecek sezon Suudi Arabistan'da forma giyebilir. Il Mattino Gazetesi'nin haberine göre; Nijeryalı golcünün tapusunu elinde bulunduran Napoli, Al Hilal ile anlaşmaya yakın.

10 MİLYON EURO İNDİRİM

İtalya ekibi, yapılan görüşmelerde Suudi takımına bir şartla indirim yapacağını iletti. Al-Hilal, eğer haziran ayına kadar ödeme yapmayı garanti ederse, 65 milyon euro bedelle Osimhen'i kadrosuna katabilir.

Napoli, birçok Avrupa devinin talip olduğu yıldız golcüsü için en az 75 milyon euro bekliyordu. Fakat yaz transfer döneminde hızlıca kadrosunu güçlendirmek isteyen Çizme devi, erkenden kasasını doldurmak istiyor.

Al Hilal cephesi ise bu fırsatı değerlendirmek için Osimhen'i hızlıca ikna etmek zorunda. Sarı-Kırmızılılar'la sezonu tamamladıktan sonra kararını vermesi beklenen Nijeryalı, sezon başında Suudi ekiplerinin yaptığı teklifleri geri çevirdi.

Napoli\'den Osimhen için 10 milyon euro indirim

Victor Osimhen, Galatasaray, Napoli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Napoli'den Osimhen için 10 milyon euro indirim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Hakan1421:
    yolun açık olsun osimhen, Fener'e saplayan başka birisini bulur Galatasaray 94 15 Yanıtla
  • barış özcan:
    Çok ilginç Napoli bu adamı niye satıyor, aldığı bonservis ile bundan iyisini bulamazki, çok tuhaf. 57 9 Yanıtla
    Murat bedir:
    niye biliyormusun bizde golcü yok dışarda kadro dışı bunlar 0 0
    Sinan Aydın:
    medyatik dalga geçmeler sebebiyle Osimhen Napoli'ye küstü 0 0
  • 123456:
    Barış özcan napoli bundan iyisini bulamaz tabiki de ama yönetim ile ters düştü bu yüzden kulüpte osimhen den bir birini sildiler.benim görüşüm bu çocuk Arap ligine gitmez gibi 52 1 Yanıtla
  • Vahap Kirkor:
    Alanın elinde patlar 3 50 Yanıtla
    zeki:
    Hahahahaaahaaaa sabah sabah bu kadar güldürdün beni var ya hahahhhhaa 0 0
  • Ali Arslan:
    Adam baktı Fransızlar emek hırsızlığı illegal yapılar yardımı desteği alıyor lig tiyatro ligi ben tiyatro oyuncusu degilim giderim diyor , yapı dağılır sonra FB enaz 20 sene yine saplar,adamlar sabah kalkıyor Avrupa şampiyonlukları akşam eurolig finalleri ergec futboldaki yapiyida yıkarlar rezil olmak var kacmalı dedi, 2 39 Yanıtla
    Galatasaray 0606:
    Allah şifa versin, anliyürüm durumun zor :) 0 0
    zeki:
    uykularında kabus gibi gs osimhen gören adamın yorumu :)))))) 0 0
  • Muhammed Akici:
    arabistan yıllık 50-60milyon vermedikçe gitmez 9 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Napoli'den Osimhen için 10 milyon euro indirim - Son Dakika
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