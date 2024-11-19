Napoli, Galatasaray'ın Osimhen için yaptığı teklifini bir saniye bile düşünmeden reddetti - Son Dakika
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Napoli, Galatasaray'ın Osimhen için yaptığı teklifini bir saniye bile düşünmeden reddetti

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Galatasaray'da bir numaralı gündem maddesi Victor Osimhen. Nijeryalı forvetin bonservisini almak için çalışmalar yürüten sarı-kırmızılar, Napoli'ye ilk teklifini yaptı. İtalyan ekibi, Cimbom'un peşinat olarak 25 milyon euro, kalan kısmı da 3 yıla yayarak ödeme teklifini reddetti. Dursun Özbek yönetimi, sezon sonuna kadar hem sponsor arayışlarını sürdürecek hem de Napoli ile pazarlıklarına devam edecek.

19.11.2024 18:13
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Galatasaray, sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve performansıyla Süper Lig'e damga vuran Dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen'in bonservisini alabilmek için yoğun çaba sarf ediyor. Sarı-kırmızılı takım, ilk teklifiyle İtalyan ekibinin kapısını çaldı.

NAPOLİ İLK TEKLİFİ REDDETTİ

Nijeryalı forvetin 75 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunurken Galatasaray, Osimhen'in bonservisini almak için sıkı bir çalışma yürütüyor. Bir süredir sponsor desteği arayan Gaatasaray, yıldız golcü için Napoli'ye ilk teklifini yaptı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Dursun Özbek yönetimi, İtalyan ekibine peşinat olarak 25 milyon euro, kalan kısmı da 3 yıla yayarak ödeme önerisi yaptı. Haberde Napoli'nin bu teklifi direkt olarak reddettiği aktarıldı. İtalyan ekibinin taksitlendirmeye sıcak bakmadığı vurgulandı.

PAZARLIKLAR DEVAM EDECEK

Avrupa'da birçok dev kulübün radarında olan Victor Osimhen ile ara transfer dönemindeki çıkış maddesine karşın sezonu Galatasaray'da tamamlamak istiyor. Sarı-kırmızılılarda yönetim, sezon sonuna kadar hem sponsor arayışlarını sürdürecek hem de Napoli ile pazarlıklarına devam edecek.

GALATASARAY PERFORMANSI

Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla çıktığı 9 maçta 645 dakika forma giydi. 25 yaşındaki Nijeryalı golcü, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.

Napoli, Galatasaray\'ın Osimhen için yaptığı teklifini bir saniye bile düşünmeden reddetti

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Son Dakika Spor Napoli, Galatasaray'ın Osimhen için yaptığı teklifini bir saniye bile düşünmeden reddetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Yaman Auto:
    Sayın Başkan 35 milyon taraftarız biz de elimizi taşın altına koyarız.civcivgillere benzemeyiz. Aslanız biz Aslan . 155 7 Yanıtla
  • Almila Arya:
    ferhat eser sonra demiş ki iyi ki siyah beyaz taytın altına sarı lacivert tanga giymişim 63 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Değmez 3 54 Yanıtla
  • Fatma Öztürk:
    elden 120 vade ile Mercedes Maybah almaya çalışmış bizim yönetim :-/ 53 3 Yanıtla
  • ferhat eser:
    5saray yine morardı desenize 1 34 Yanıtla
  • ferhat eser:
    SONRA DEDİMKİ İYİKİ BEŞİKTAŞLIYIM BİZİ REDDEDENLER KENDİNİ BİTİRDİ KİMSE GESEYİ TAKMIYOR BİLE :)) 1 28 Yanıtla
  • murad ortaç:
    Arkadaş 75 mil futbolcu almak nedir en iyi Avrupa da Bi üst tür oluyur burası Türkiye ligi herkes haddini bilsin canım 4 21 Yanıtla
  • Cemilrepost Demiroğlu:
    Bunlar o kadar parayı hayatta veremez 2 22 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    ağustos ayında buzlu g.t istemiş bizim yonetim 2 8 Yanıtla
  • Hüseyin Akar:
    Bunlarda yüz kızarması da yok 25 milyon euuuurooo peşin teklif ediyorlar :))) 1 3 Yanıtla
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