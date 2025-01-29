Napoli, Galatasaray'ın tarihi teklifini 1 saniye bile düşünmeden reddetti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Napoli, Galatasaray'ın tarihi teklifini 1 saniye bile düşünmeden reddetti

Geniş Video İzle

Galatasaray, Victor Osimhen'in bonservisini almak için Napoli ile görüşmelere başladı. Ancak İtalyan kulübü, Galatasaray'ın 65 milyon euroluk tarihi teklifini reddetti. Napoli, Osimhen'in serbest kalma bedelinin ödenmesini tek yol olarak gösterdi. İtalyan basınına göre, Napoli, Osimhen için 1 euro bile indirim yapmayı düşünmüyor.

29.01.2025 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig devi Galatasaray, Victor Osimhen'in bonservisini almak için Napoli ile masaya oturdu.

65 MİLYON EUROLUK TARİHİ TEKLİF REDDEDİLDİ

Corriere dello Sport ve La Repubblica'da yer alan haberlere göre; Galatasaray, Victor Osimhen için Napoli'ye 65 milyon euroluk tarihi bir teklif yaptı. Napoli ise bu teklifi geri çevirdi ve Osimhen'in sözleşmesinde yer alan serbest kalma bedelinin ödenmesinin transfer için tek yol olduğunu belirtti.

1 EURO BİLE İNDİRİM YAPMIYORLAR

Haberin detayında; Osimhen'in bir önceki sözleşmesinde serbest kalma bedelinin 120 milyon euro olduğu ve sözleşme uzatabilmek için bu rakamda indirim yapıldığı, İtalyan devinin daha fazla indirimi hiçbir koşulda düşünmediği kaydedildi.

75 milyon euro'luk rakamın sadece Galatasaray için olduğu, sarı kırmızılılar 6 milyon euro kiralama bedeli ödediği için şu an geçerli olan 81 milyon euro bedelin diğer kulüpler için var olduğu kaydedildi. Haziran ayında ise Osimhen'in serbest kalma bedelinin tüm kulüpler için 75 milyon euro olacağı yazıldı.

SATIŞ İÇİN ACELE ETMİYORLAR

Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis'in Osimhen için tok satıcı olduğu ve indirim yapmayacağı, performansını yakından takip ettiği ve yaz aylarına kadar beklemeye karar verdiği kaydedildi. Kvaratskhelia'nın 70 milyon euro'luk satışının da kulüp kasasını rahatlattığı ve bu nedenle Osimhen'in satışında acele etmediği ifade edildi.

Napoli, Galatasaray\'ın tarihi teklifini 1 saniye bile düşünmeden reddetti

Victor Osimhen, Galatasaray, Napoli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Napoli, Galatasaray'ın tarihi teklifini 1 saniye bile düşünmeden reddetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • mesut:
    Türkiye Cumhuriyeti savcilarının direk müdahale etmesi lazım. 65€ nerden nasıl temin ediliyor hemen araştırılmalı 114 44 Yanıtla
  • ferhat eser:
    immobile osimhen takası yapabiliriz napoliyle 20 23 Yanıtla
  • Haktan Çalışkan:
    İnşaallah alırız ama zor gözüküyor 15 22 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    SPONSOR KARŞILAMAYACAKSA O KADAR PARAYA DEĞMEZ 22 11 Yanıtla
  • Engin Kurban:
    ya buna kim 75 verip alacak çok merak ediyorum dünya devleti sağ beke stopere 80-90 milyon ödüyüp alıyor emin olun 75 Lik bi futbolcu olsaydı çoktan parayı basıp alırlardı ayrıca bu kadar piyasa değeri olan futbolcu kaliteli ve iyi oyuncu demektir kulübü neden satmak istesin 24 8 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Sırf hava atmak için yapılan bir teklif... Aslında bende Osimheni almaya niyetlendim ama ancak 55 milyon dolarım çıktı...ALAMADIM.. 20 5 Yanıtla
  • İdris İğneci:
    uydurma haber külliyen yalan .... 17 6 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler:
    komik 10 1 Yanıtla
  • Ankara null:
    5bile etmez yapmayin etmeyin lutfen yaaa 3 1 Yanıtla
  • Naci Tastan:
    Her türlü bahis ve yasadışı gelen paralar nerelere gidiyor görün 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:22 Erdoğan’dan Bakan Ersoy’a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız Erdoğan'dan Bakan Ersoy'a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız
12:12 Bakan Tunç: Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izin almadan yayınlarsanız suçtur Bakan Tunç: Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izin almadan yayınlarsanız suçtur
11:38 Vatandaşı böyle kandırmışlar Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti Vatandaşı böyle kandırmışlar! Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti
11:04 ’Getir götür’ işlerinden patronluğa İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi 'Getir götür' işlerinden patronluğa! İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi
10:29 Ahmet Türk’ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
17:56 İran’dan Trump’a ’’Gaza’’lı yanıt İran'dan Trump'a ''Gaza''lı yanıt
17:50 Esad’ın devrilmesi sonrası Rusya’dan Şam’a ilk ziyaret Esad'ın devrilmesi sonrası Rusya'dan Şam'a ilk ziyaret
17:32 Burun estetiği yaptırdı, son halini görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi Burun estetiği yaptırdı, son halini görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi
17:31 Güney Kore’de yolcu uçağı alev aldı Güney Kore'de yolcu uçağı alev aldı
17:09 Beşiktaş, Barcelona’nın yıldızına göz dikti Beşiktaş, Barcelona'nın yıldızına göz dikti
17:09 Katil de kurbanlar da yan yana toprağa verildi Katil de kurbanlar da yan yana toprağa verildi
17:08 Alman bankasından çok konuşulacak altın tahmini Alman bankasından çok konuşulacak altın tahmini
17:08 Küçük çocuktan kahreden sözler: Beni hastaneye götürmeyin, annemin parası yok Küçük çocuktan kahreden sözler: Beni hastaneye götürmeyin, annemin parası yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2025 13:13:14. #1.12#
SON DAKİKA: Napoli, Galatasaray'ın tarihi teklifini 1 saniye bile düşünmeden reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.