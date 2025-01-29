Napoli, Galatasaray\'ın tarihi teklifini 1 saniye bile düşünmeden reddetti

Spor

Süper Lig devi Galatasaray, Victor Osimhen'in bonservisini almak için Napoli ile masaya oturdu.

65 MİLYON EUROLUK TARİHİ TEKLİF REDDEDİLDİ

Corriere dello Sport ve La Repubblica'da yer alan haberlere göre; Galatasaray, Victor Osimhen için Napoli'ye 65 milyon euroluk tarihi bir teklif yaptı. Napoli ise bu teklifi geri çevirdi ve Osimhen'in sözleşmesinde yer alan serbest kalma bedelinin ödenmesinin transfer için tek yol olduğunu belirtti.

1 EURO BİLE İNDİRİM YAPMIYORLAR

Haberin detayında; Osimhen'in bir önceki sözleşmesinde serbest kalma bedelinin 120 milyon euro olduğu ve sözleşme uzatabilmek için bu rakamda indirim yapıldığı, İtalyan devinin daha fazla indirimi hiçbir koşulda düşünmediği kaydedildi.

75 milyon euro'luk rakamın sadece Galatasaray için olduğu, sarı kırmızılılar 6 milyon euro kiralama bedeli ödediği için şu an geçerli olan 81 milyon euro bedelin diğer kulüpler için var olduğu kaydedildi. Haziran ayında ise Osimhen'in serbest kalma bedelinin tüm kulüpler için 75 milyon euro olacağı yazıldı.

SATIŞ İÇİN ACELE ETMİYORLAR

Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis'in Osimhen için tok satıcı olduğu ve indirim yapmayacağı, performansını yakından takip ettiği ve yaz aylarına kadar beklemeye karar verdiği kaydedildi. Kvaratskhelia'nın 70 milyon euro'luk satışının da kulüp kasasını rahatlattığı ve bu nedenle Osimhen'in satışında acele etmediği ifade edildi.