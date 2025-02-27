İtalyan devi Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, Süper Lig devi Galatasaray'da forma giyen Nijeryalı forvet Victor Osimhen hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Sözleşmesindeki maddeye açıklık getiren Manna, "Victor Osimhen konusu her zaman sıcak, transfere açık değilken bile gündemde oluyor. Victor Osimhen'in sözleşmesinde serbest kalma maddesi olduğu doğru." ifadelerini kullandı. Osimhen'in satışı konusunda çözüm aradıklarını söyleyen Manna, "Geçen yaz olduğu gibi geç bir transferden kaçınmak için mümkün olan en kısa sürede bir çözüm bulmak için çalışıyoruz" dedi. Napoli Sportif Direktörü Manna, Galatasaray ile herhangi bir pazarlık olup olmadığı hakkında da herhangi bir ifade de bulunmadı.
Osimhen bu sezon Galatasaray'da 26 maçta forma giydi. Söz konusu müsabakalarda 20 kez rakip fileleri havalandıran Osimhen, takımına 5'de asist katkısı sağladı. Bu ölçüde Sarı-Kırmızılılara şampiyonluk yolunda önemli derecede katkı sağladı.
Son Dakika › Spor › Napoli kanadından Galatasaraylıları yıkan Osimhen açıklaması - Son Dakika
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