Napoli kanadından Galatasaraylıları yıkan Osimhen açıklaması - Son Dakika
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Spor

Napoli kanadından Galatasaraylıları yıkan Osimhen açıklaması

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Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, Galatasaray'da forma giyen Victor Osimhen'in geleceği ve serbest kalma maddesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Manna, Osimhen'in sözleşmesinde serbest kalma maddesi olduğunu doğruladı ve oyuncunun satışı konusunda en kısa sürede çözüm bulmak için çalıştıklarını belirtti.

27.02.2025 14:51
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İtalyan devi Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, Süper Lig devi Galatasaray'da forma giyen Nijeryalı forvet Victor Osimhen hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Napoli kanadından Galatasaraylıları yıkan Osimhen açıklaması

"EN KISA SÜREDE"

Sözleşmesindeki maddeye açıklık getiren Manna, "Victor Osimhen konusu her zaman sıcak, transfere açık değilken bile gündemde oluyor. Victor Osimhen'in sözleşmesinde serbest kalma maddesi olduğu doğru." ifadelerini kullandı. Osimhen'in satışı konusunda çözüm aradıklarını söyleyen Manna, "Geçen yaz olduğu gibi geç bir transferden kaçınmak için mümkün olan en kısa sürede bir çözüm bulmak için çalışıyoruz" dedi. Napoli Sportif Direktörü Manna, Galatasaray ile herhangi bir pazarlık olup olmadığı hakkında da herhangi bir ifade de bulunmadı.

Napoli kanadından Galatasaraylıları yıkan Osimhen açıklaması

25 GOLE KATKI SAĞLADI

Osimhen bu sezon Galatasaray'da 26 maçta forma giydi. Söz konusu müsabakalarda 20 kez rakip fileleri havalandıran Osimhen, takımına 5'de asist katkısı sağladı. Bu ölçüde Sarı-Kırmızılılara şampiyonluk yolunda önemli derecede katkı sağladı.

Napoli kanadından Galatasaraylıları yıkan Osimhen açıklaması

Victor Osimhen, Galatasaray, Napoli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Napoli kanadından Galatasaraylıları yıkan Osimhen açıklaması - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Serkan Yalçın:
    bana penaltı yoksa müsade usta... posimhennn 22 15 Yanıtla
  • Ferdi Özkent:
    sorun yok. Florya Mart 24 de ihaleye çıkıyor Nisan sonuna peşinatı gelir aliriz aslani 10 12 Yanıtla
  • güngör SAĞ:
    bunun neresi galatasaraylıları yıkacak onu anlamadım veririz parasını alırız futbolcuda bizi istiyorsa haberi yapan galatasarayın almasından rahatsız olan biri belliki 2 0 Yanıtla
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