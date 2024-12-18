Kulüp binasını bastılar: Osimhen transferinde yolsuzluk yapılmış - Son Dakika
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Spor

Kulüp binasını bastılar: Osimhen transferinde yolsuzluk yapılmış

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Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Osimhen'in 2020 yılında Lille'den Napoli'ye transferi adli makamlara taşındı. İddialara göre, Nijeryalı yıldızın transferi sırasında ödemeler konusunda yolsuzluk yapıldı ve Napoli kulübünün şubesine baskın düzenlendi. Napoli'nin Castel Volturno ve Roma'daki ofislerinde de benzer aramalar gerçekleştirildi.

18.12.2024 17:16
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Süper Lig devi Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Osimhen'in 2020 yılında Lille'den Napoli'ye transferi adli makamlara taşındı.

YOLSUZLUK YAPILDI İDDİASI VAR

Nijeryalı yıldızın transferi ile ilgili o dönem için ödemeler konusunda yolsuzluk yapıldığı ve bu sebeple Napoli kulübünün şubesine baskın yapıldığı aktarıldı. Lille'den 2020 yılında Napoli'ye 77 milyon Euro bedelle transfer olan Osimhen ile ilgili o dönem için ödemeler konusunda yolsuzluk yapıldığı ve bu sebeple Napoli kulübünün şubesine baskın yapıldığı aktarıldı.

Napoli'ye Osimhen baskını: Transferde yolsuzluk iddiası var

Osimhen'in 2020'de Napoli'ye transferi adli makamlara taşındı. Fransız ve İtalyan adalet sistemleri davayı ele aldı ve Napoli'nin olası muhasebe sahtekarlığını araştırırken, Lille savcılığı da kulübün Domaine de Luchin'deki ofislerinde bir arama gerçekleştirdi.

Napoli'nin Castel Volturno ve Roma'daki ofislerinde de 2020 yazında bazı futbolcuların alım satımıyla bağlantılı olduğu iddia edilen yasa dışı davranışlarla ilgili yararlı belgeler toplamak amacıyla aramalar gerçekleştirilmişti. Lille'in yeni başkanı Olivier Letang , önceki yönetimin mali açıdan kötü yönetimini defalarca kınadı ve L'Equipe du Soir programına konuk olarak detayları aktardı.

Napoli'ye Osimhen baskını: Transferde yolsuzluk iddiası var

"KULÜBÜN KASASINA 7 MİLYON GİRDİ"

Olivier Letang konuyla ilgili "Osimhen'in satışından elde edilen net gelir 68 milyon değildi, çünkü 20 milyona gelen 4 oyuncu olduğunu unutmamalıyız, dolayısıyla değer fiilen sıfırdı. Yani tüm aracıların ücretleri, sermaye kazançları, komisyonlar dahil operasyonun değerlendirmesini yaparsak kulübün kasasına yaklaşık 7 milyon girdi.

Lille, antrenmanda Carlos Baléba, Amadou Onana, Sven Botman ve Leny Yoro'yla çok daha fazla para kazandı. Çok daha fazlası, çünkü bu oyunculara komisyon, aracılık veya başka herhangi bir ödeme yapmadık. Bütün para kulübün kasasına gitti."

Kulüp binasını bastılar: Osimhen transferinde yolsuzluk yapılmış

Victor Osimhen, Galatasaray, Napoli, Futbol, Hukuk, Lille, Roma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kulüp binasını bastılar: Osimhen transferinde yolsuzluk yapılmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Mehmet Ali:
    Napolinin Lille transferi diyor ama Galatasaray'a iftira çamur atan FB BJK liler var... Siz dürüst temiz olmadıkça gnahların bedelini daha çok ödemeye devam edersiniz :D Kul olarak ne yaparsanız yapın bir kere kötülükle şkeyle kazanırsın, sonra yıllarca laneetlenirsin... ALLAH var ALLAH... Siz kötüolmaya devam ettikçe şampiyon GS olacak :)))) 117 5 Yanıtla
  • Aziz Başkan Göreve:
    6s şaşırtmıyor transfer yasağı cezası almalı 3 64 Yanıtla
  • ferhat eser:
    işin içinden 5saray varsa orda kesin bipnelik vardır şaşırdıkmı ee tabiki hayır 3 56 Yanıtla
  • Emin Erol:
    Her pisliğin her şaibenin içinde Galatasaray var Türk futbolunun yüzkarası 2 50 Yanıtla
  • Levent Tasdelen:
    olayın GS ile ne alakası var o.e ları 41 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    TAKMIN ETTIGIM GIBI 3 KUŞDAS BURADA VE OLAYI YINE TANGALARINDAN ANLAMIŞ KONU NAPOLİ VE LILLE ARASINDA. HADI TANGALILAR UCUN 32 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    CELIKK OKUMAN KIT GALIBA KONUNUN KOCANIZ GALATASARAY A TRANSFER ILE ILGISI YOK LİLLE DEN TRANSFERI ILE ILGILI . HADI PIRTTT UÇ. SANA BURDAN DARI YOK. 22 2 Yanıtla
  • aykut demirezen:
    bu kuşlar, gördüklerini bile inkâr ediyorlardı buna alıştık ama okuduklarını da anlamıyorlar, yazık... 9 0 Yanıtla
  • Lutfu Borazanoglu:
    lille ile napoli arasındaki olayı nasıl gs ye bağladınız ya dümbük yada cok algıcısınız 8 0 Yanıtla
  • Sefa Hisar:
    Eskiler demiş ben değil haaaa."İt ürür kervan yürür" 4 2 Yanıtla
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