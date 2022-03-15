Narbonne Volley: 3-0 - Son Dakika

SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: Nikolaos FRAGKAKIS, Benone VISANHALKBANK: Vigrass, Selçuk, Bruno, Oğuzhan, Hernandez, Yiğit (Volkan-L, Caner-L, Efe, Aslan, Abdullah)NARBONNE VOLLEY: Ramos, Rodrigues, Araujo, Jouffroy, Uriarte, Bassereau (Durand-L, Zanotti-L, Gabin, Bouguerra, Zerba)SETLER: 25-20, 25-22, 25-23
SÜRE: 1.23 (25, 28, 32)
2022 CEV Challenge Kupası finali ilk maçında Halkbank, Fransız temsilcisi Narbonne Volley'i 3-0 mağlup ederek rövanş için avantaj sağladı. İkinci maç 22 Mart Salı günü Narbonne kentinde oynanacak.
Kaynak: DHA
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