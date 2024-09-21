Nasıl kaybettiklerini çocuğa anlatır gibi anlattı! Mourinho'dan beyin yakan derbi yorumu - Son Dakika
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Nasıl kaybettiklerini çocuğa anlatır gibi anlattı! Mourinho'dan beyin yakan derbi yorumu

Nasıl kaybettiklerini çocuğa anlatır gibi anlattı! Mourinho\'dan beyin yakan derbi yorumu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray'a 3-1 mağlup oldukları derbinin ardından açıklamalarda bulundu. Portekizli antrenör, "Aptalca bir cevap olarak görülecek ama onlar bizden daha çok gol attığı için kazandı" dedi. Mourinho'nun o sözleri çok konuşuldu.

21.09.2024 22:54
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Süper Lig devi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 3-1 mağlup oldukları Galatasaray derbisinin ardından açıklamalar yaptı

"ONLAR ÇOK GOL ATTIĞI İÇİN KAZANDI"

Mücadeleyi değerlendiren Mourinho, "Aptalca bir cevap olarak görülecek ama onlar bizden daha çok gol attığı için kazandı. Ne kadar pozisyon yaratmamızın hiçbir önemi yok. Ne kadar kaçırdığımızın bir önemi yok. Tek önemli olan şey bugün onlar 3 gol attı, biz 1 gol attık" dedi.

"BU BİZİM HATAMIZ"

Karşılaşmayı da değerlendiren deneyimli antrenör, "Maça hızlı başladık, domine ettik ama hiç önemi yok. 3-1'den sonra her şeyi riske ettik ama önemi yok. Ne kadar kaçırdığımızın önemi yok. Biz sadece penaltı noktasından şutumuzu gole çevirdik. Onlar daha çok gol attığı için kazandı. Amrabat çok iyi bir ikinci yarı geçirdi. Sahte, hibrit bir stoper olarak harika oynadı. İlk yarı eksik olan akışkanlığı sağladı. İrfan ve En-Nesyri de elinden geleni yaptı. En-Nesyri şans da buldu ama atamadı. Sonradan girenlerin suçlanmasını kabul edemem. Rakibimiz 2 taç atışından gol buldu, bu bizim hatamız. Galatasaray'ın bizden çok fazla iyi, çok daha üstün oynadığını düşünmüyorum ama onlar girdikleri pozisyonları gole çevirdi, biz atamadık" ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nasıl kaybettiklerini çocuğa anlatır gibi anlattı! Mourinho'dan beyin yakan derbi yorumu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • FURKAN ARIKAN:
    İam jose mourinho 5 0 Yanıtla
  • Sadece Beşiktaş:
    BEŞİKTAŞ BU LİGİN SEFİRİDİR ZAMANI GELİNCE Galatasaray’ı YİNE EZE EZE YENEREK ŞAMPİYON OLACAK. 2 1 Yanıtla
  • Alpi:
    ALICIM TAZMİNATI HAZIRLA YAVRUM 1 0 Yanıtla
  • Ferhata Geçer:
    Tam febeme layık teknik traktör :-))) 0 0 Yanıtla
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