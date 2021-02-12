Nazilli'nin bileği bükülmüyor - Son Dakika
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Nazilli'nin bileği bükülmüyor

Nazilli'nin bileği bükülmüyor

12.02.2021 11:06

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Kahta 02 Spor'u 1-0 yenerek 39 puana ulaşan ve liderlik koltuğunu koruyan Nazilli Belediyespor, namağlup serisini 8 maça çıkararak alkış topladı.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Kahta 02 Spor'u 1-0 yenerek 39 puana ulaşan ve liderlik koltuğunu koruyan Nazilli Belediyespor, namağlup serisini 8 maça çıkararak alkış topladı. Siyah-beyazlılar, son 8 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak hanesine 20 puan yazdırdı.

Kahta 02 Spor karşısında istedikleri oyunu sahaya yansıtamamalarına rağmen kazandıkları için mutlu olduğunu söyleyen Teknik Direktör Hasan Şermet, "Önemli olan kazanmaktı, bunu başardığımız için takım olarak mutluyuz. Oyuncularıma gösterdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum. Yolumuza kayıpsız bir şekilde devam etmek istiyoruz" dedi. Nazilli Belediyespor'da Mardin Fosfatspor deplasmanı öncesi Mehmet Ersavaş sarı kart cezalısı durumuna düştü.


Kaynak: DHA
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